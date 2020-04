von uwe spille

Es ist ungewohnt, wie sich der Wochenmarkt nun präsentiert. Vor allem jedoch sind die Wege länger geworden: Die einzelnen Stände müssen einerseits Abstand zueinander haben. Und andererseits dürfen diese nur noch auf einer Seite der Straße stehen. So verteilen sich nun die Stände der Marktbeschicker neben dem Münsterplatz zusätzlich auf die Obere- und die Rietstraße.

„Aus den Anregungen gelernt“

Für Marktmeister Arno Laubis war es ein dynamischer Prozess, den man durchlaufen musste. „Wir haben aus den Anregungen gelernt und alle halten sich daran“, zeigt er sich zufrieden mit der Situation.

Zu weite Wege vermieden

Zwar habe es Stimmen gegeben, die den Wochenmarkt auf alle Straßen verteilen wollten. Doch das sei nicht machbar, ist Laubis überzeugt. „Wer läuft denn vom Niederen Tor bis zum Riettor, das wären dann wirklich zu weite Wege“, sagt er. Wie lange der Zustand so beibehalten wird, weiß er dagegen nicht. Bis 15. Juni wurden abgesehen vom Wochenmarkt alle anderen Markttermine wie etwa Jahrmärkte abgesagt. „Danach sehen wir weiter“, so Laubis.

Christa Lörcher empfindet die Marktbesucher als rücksichtsvoll. Und wünscht allen ein baldiges Wiederbeisammensein. | Bild: Uwe Spille

Arrangiert mit der neuen Ordnung

Christa Lörcher besucht den Wochenmarkt regelmäßig. Und kann sich mit der neuen Ordnung arrangieren. „Die Menschen denken mit und nehmen Rücksicht aufeinander, das empfinde ich als ausgesprochen angenehm“, schildert sie ihre Erfahrung.

Treue Marktbeschicker

Auch dass die Marktbeschicker der Stadt so die Treue halten, freut sie. Vor allem jedoch wünscht sie sich, dass der Zustand tatsächlich nur vorübergehend ist. „Hoffentlich kommen wir bald wieder zu unserem gemeinsamen Leben zurück. Wobei es erfreulich ist, dass wir hier im Kreis noch relativ gut dastehen, was die Zahlen der Infizierten angeht. Und dass hier doch viel für die alten und kranken Menschen gemacht wird“, so Christa Lörcher.

Rücksichtsvolle Kunden

Zwar findet Evi Feist den Markt an seinem eigentlichen Ort auf dem Münsterplatz „schnuckliger“, wie sie es wörtlich ausdrückt. „Aber es ist gut organisiert und die Leute benehmen sich wirklich sehr rücksichtsvoll“, zeigt sie sich zufrieden. Auch wenn die Sache mit dem Abstand von zwei Metern scheinbar für etliche Menschen ein rechnerisches Problem darstellt, wie ihr Mann Walter beobachtet hat. „Da schwanken die Schätzungen dann zwischen einem und zehn Metern“, sagt er lachend.

Michael Mayer hat einen neuen Verkaufsstand. Und er ist zufrieden mit dem Geschäftsverlauf. | Bild: Uwe Spille

Neuer Marktstand

Michael Mayer ist mit Ölprodukten aus eigener Pressung und einem neuen Marktstand auf dem Wochenmarkt vertreten. Den hat er selbst zusammengebaut, aus einem Anhänger, was gut gelungen ist. Und er zeigt sich optimistisch in der derzeitigen Situation, hat sich arrangiert mit der Neuorganisation des Marktgeschehens.

Wochenmärkte als Umsatz-Retter

„Uns sind zwar einerseits rund 40 Prozent des Umsatzes erst einmal weggebrochen, als die Restaurants schließen mussten“, erläutert er. Andererseits habe er im Bereich der Kosmetik und Unverpacktläden neue Kunden gewinnen können.

Vor allem jedoch zeigen sich die Wochenmärkte als echte Konstante, die den Umsatz bringen. „Man merkt, dass die Märkte gut besucht werden, gerade jetzt, wo die Läden geschlossen halten müssen“, ist seine Beobachtung. Alles in allem also sind er und seine Partnerin Hanna Borho zufrieden, trotz der Corona-Krise.