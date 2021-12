von Rüdiger Fein

Das Haus selbst ist angesichts seines Alters keine Augenweide mehr. Das ehemalige Reisiglager an der Hinterseite des Gebäudes in der Wilhelm-Becker-Straße 11-13 erinnerte Emanuel Laufer aber an den Stall von Bethlehem. Und zu dem sollte es dann auch werden.

Bild: Rüdiger Fein

Gesagt, getan. Unter Mithilfe von Paul Hauger wurde die Idee in die Tat umgesetzt. In die Bretterwand des Lagers sägten die beiden kurzerhand ein großes Fenster. Den so entstandene Krippe-Raum füllten sie mit liebevoll gestalteten Figuren mit Leben.

Jetzt können Spaziergänger hier ein wenig verweilen und werden angesichts der Geburtsstätte Jesu an den Sinn des Weihnachtsfestes erinnert.