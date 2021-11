Geht es nach Lothar Wiehler, dem Chef des Robert-Koch-Instituts, und anderen Medizinern, werden Booster-Imfpungen gegen Corona künftig auch in Apotheken verabreicht. Ist das in Villingen-Schwenningen aber überhaupt möglich?

„Politisch ist gewollt, dass wir auf Dauer gegen Corona, aber auch gegen die Grippe impfen“, sagt Carsten Orth. Er ist der Chef der Schwarzwald-Apotheke in der Niederen Straße in Villingen.Aber geht das so einfach? „Im Studium