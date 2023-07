Über 100 Besucher genießen bei sommerlichen Temperaturen unter den Sonnenschirmen den ersten Abend am neuen Stadtstrand auf dem Schwenninger Muslenplatz. Das Konzept funktioniert und spricht alle Altersgruppen an.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Sie genießen die Liegestühle und die gute Stimmung im Stadtstrand.

Richard Majad tested einen der Liegestühle im Stadtstrand: „Ich bin mal gespannt, ob Im September auch noch so viele Leute kommen, wenn es bei uns wieder kühler wird“.

Getränke und Cocktails gibt es an der Strandbar, Grillwürste, Pommes und mehr im Food Truck dahinter.

Die Stadtbibliothek bietet Bücher zum schmökern an.

Rund um den Stadtstrand gibt es noch genug Platz für Passanten und vor allem Rettungsfahrzeuge.

Bei einbrechender Dunkelheit wird der Stadtstrand beleuchtet.

Sie haben Ihre Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt, treffen sich am Stadtstrand zu einem Feierabend-Cocktail und freuen sich auf die zusätzliche Kundschaft in den kommenden Wochen.

Sommerstimmung rund um den Stadtstrand auf dem Muslenplatz, während Matthias Rapp mit seiner „unplugged“ Gitarre für die passende musikalische Stimmung sorgt.

Palmen, Sand, Sonne, Cocktails auf dem Muslenplatz, da kommt Ferienstimmung auf.

Einfach mal die Seele baumeln lassen und Freunde treffen, das geht jetzt im Stadtstrand.

Den ganzen Abend bilden sich lange Schlangen vor der Strandbar.

Camelia Arfaoui (links) mit Sohn Sami und Nadrie Hasan (rechts) mit Tochter Indzi beim buddeln im Sand.

Rainer Müller prüft das Schmöker-Angebot der Stadtbibliothek. „Ich finde es gut, dass es Live Musik gibt, nur die Liegestühle sind nicht ganz so optimal für Menschen mit Rückenproblemen“

Camelia Arfaoui betreibt einen Laden für Video Spiele in der Nachbarschaft: „Ich beobachte, wie deutlich mehr Menschen sich hier aufhalten und gehe davon aus, dass wir über die Zeit auch mehr Kunden bei uns im Laden begrüßen dürfen“.

Ab 22 Uhr ist Ausschankschluss und um 23 Uhr greift die Sperrstunde, damit auch die Anwohner nicht über die Maßen gestört werden. Dabei ist es auch am Abend der Geräuschpegel auf einem wohltuend niedrigen Niveau und erlaubt das ganz normale Gespräch mit Freunden von Liegestuhl zu Liegestuhl.

Aperol Spritz ist neben dem Roséwein das Meistgefragte Getränk an der Strandbar.

André Bayer (links), Hannah von Stamm und Alexander Pochawa haben in der Strandbar alle Hände voll zu tun um der großen Nachfrage nach Cocktails und anderen Getränken schnell genug nachzukommen.

Matthias Rapp unterhält die Stadtrandbesucher mit seiner „unplugged“ Gitarrenmusik und Gesang.

Viele Familien verabreden sich zu einem spontanen Treffen am Stadtstrand.

Nicola Boinousui (links) genießt mit seinem Bruder Ivan ein Feierabendbier, während Tochter Nika sich eine kleine Sandburg baut: „Uns gefällt es hier sehr gut und wir kommen sicherlich noch öfters hier her“.

Gute Stimmung überall auf dem Stadtstrand, freie Liegestühle sind schnell zur Mangelware geworden.

Ferienstimmung mitten in Schwenningen, der Stadtstrand macht‘s möglich. Die eingebauten Materialien wie Sand und Holz werden am Ende der Aktion weiter verwendet und das Mobiliar, die Palmen, Sonnenschirme, Tische und Buden werden eingelagert und beim nächsten mal wieder eingesetzt.

Nadrie Hasan wohnt direkt am Muslenplatz und freut sich über den neuen Stadtstrand direkt vor der Haustüre: „Eigentlich ist das jetzt schon fast wie Urlaub für uns und unsere Kinder lieben das spielen im diesem großen Sandkasten“.

An den Stehtischen und Holzbänken rund um den Stadtstrand lauschen die Besucher der Gitarren-Musik von Matthias Rapp.

Matthias Rapp spielt und singt beim Pre-Opening Abend Rock-Pop Covers unplugged.

Generationentreff, ob Jung oder Alt, der Stadtstrand kommt bei allen Altersgruppen gut an.

Die Liegestühle auf dem Stadtstrand werden sehr gut vom Publikum angenommen.

Rund 100 Besucher fanden am Abend den Weg zum Stadtstrand und genossen den Abend bei sommerlichen Temperaturen, toller Live-Musik und einem kühlen Getränk.

Die drei Freundinnen haben sich zu einem Aperol Spritz beim Stadtstrand verabredet. „Das war sicherlich nicht das letzte mal, dass wir uns hier treffen“, so ihr Credo.

Nicht immer war die Schlange vor der Strandbar ganz so lang wie hier, aber André Bayer und sein Team den ganzen Abend durchgehend gut zu tun, bis alle Gäste mit Getränken versorgt waren.