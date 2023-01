von Felicitas Schück

Verwundert rieb sich mancher im neuen Jahr beim Ausfahren beim Blick auf den Automat in der Sparkassen-Tiefgarage in der Gerberstraße in Villingen die Augen. Seit Jahresbeginn kostet das Parken dort nämlich offiziell zwei Euro pro angefangene Stunde. Wenn man keinen Ausfahrschein hat.

Einfahren kann jeder. Doch für Kunden der Sparkasse Schwarzwald-Baar, die im Geldinstitut etwas zu erledigen haben, sei das Parken in der Tiefgarage nach wie vor kostenlos, versichert Benedikt Griesshaber, Bereichsleiter Vorstandstab und Digitalisierung: „Für unsere Kundinnen und Kunden, welche einen Beratungstermin haben oder ihre Bankgeschäfte erledigen, ist das Parken nach wie vor gebührenfrei.“

Keine Begrenzung

Hierzu wird eine Ausfahrkarte benötigt, welche Sparkassen-Mitarbeiter in den Beratungsgesprächen oder an den Service-Points aushändigen. Eine Begrenzung der gebührenfreien Parkdauer gebe es mit dieser nicht.

Die Tiefgarage der Sparkasse steht allen offen, aber nur Kunden der Sparkasse können auf Anfrage einen Ausfahrschein erhalten.

Die Tiefgarage der Sparkasse liegt günstig für alle, die außer zur Sparkasse noch schnell mal in die Stadt möchten. Ähnlich gut gelegen ist die Tiefgarage der Commerzbank Villingen am Niederen Tor. Dort hat sich in diesem Jahr nichts verändert, wie bei dem Geldinstitut zu erleben ist. ist. Parken dürfen dort die Kunden der Commerzbank zu deren Geschäftszeiten von 9 bis 13 Uhr und dienstags und donnerstags jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Parkmünze ist notwendig

Fürs Einfahren wird nicht, wie bei der Sparkasse, die EC-Karte benötigt. Aber hinaus kommt man nur mit einer Parkmünze. Und die bekommen die Kunden der Commerzbank am Schalter gratis, egal ob sie am Geldautomat waren oder zum Beratungsgespräch. „Die Tiefgarage der Commerzbank ist ein nicht öffentlicher Parkraum und steht hauptsächlich unseren Kunden, Mitarbeitern und Mietern zur Verfügung“, erklärt eine Sprecherin der Commerzbank. Und sie fügt hinzu: „Unsere Kunden parken für die Dauer ihres Besuchs unserer Filiale kostenlos bei uns.“

Bei der Volksbank hält der Modepark Röther Parkplätze vor. Einige Minuten sind kostenfrei.

Kein eigener Volksbank-Parkplatz

Die Volksbank eG am Riettor in Villingen unterhält selbst „keinen einzigen Parkplatz“, wie Thomas Bader, Leiter des Bereichs Unternehmensentwicklung und Marketing auf Anfrage mitteilt. Das Institut liegt ebenfalls so, dass von dort die Innenstadt zu Fuß schnell zu erreichen ist. Kunden parken auf den Stellplätzen des benachbarten Modesparks Röther. Wer länger wie zwei Stunden verweilt und an einem Beratungsgespräch teilnimmt, erhält einen Freiparkschein.

„Die Preise für das Parken legt der Modepark fest“, sagt Bader. Wer nur zum Geldautomaten möchte, erhält in der Regel keinen Ausfahrtschein. Allerdings, so Bader, seien 20 Minuten nach seiner Kenntnis gebührenfrei. Das reicht allemal für den Geldautomaten.