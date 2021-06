Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Wer hält am besten? Der SV Obereschach sucht den Torwart-Giganten

Langsam kehrt das Leben in den Vereinssport zurück, zumindest dann, wenn er draußen stattfinden kann. Im Zuge sinkender Inzidenzzahlen erweiterte sich das Angebot allerdings auch auf anderen Ebenen. Und auf ein solches können sich die Fußballer am 3. und 4. Juli in Obereschach freuen. An diesem Wochenende lädt Edmund Rottler gemeinsam mit dem SV Obereschach (SVO) zu den „Black Forest Open“ und zum Torwart-Gigantenduell ein.