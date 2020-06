Drei Monate Homeschooling: Silke Weidmann , Mutter dreier Töchter, berichtet von ihren Erfahrungen mit dem Unterricht zuhause. Auch wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt, wird sich an der Belastung der Eltern nicht viel ändern.

Es ist Samstagmorgen, im Briefkasten liegt ein Din A4-Umschlag, adressiert an Helena, meine Tochter, Drittklässlerin an der Südstadtschule. Die allwöchentliche Post ihrer Lehrerinnen mit den Arbeitsplänen für die kommende Woche. So werden wir