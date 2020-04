von Roland Dürrhammer

Wenn ab dem 4. Mai die Abschlussklassen der Gymnasien und Realschulen wieder mit dem Unterricht beginnen, heißt es für die Grundschulen (GS) weiterhin kein Unterricht in der Schule und das jeweilige Angebot an Unterrichtsmaterial für die Schüler per Email zu übermitteln, oder zur Abholung bereitzuhalten.

Parallel dazu laufen schon die Planungen für die Umsetzung der Hygienevorschriften, damit man für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes, zunächst für die Viertklässler, vorbereitet ist. Wie die Schulleiter mit der für alle nicht einfachen Situation umgehen, hat der SÜDKURIER an vier Grundschulen in den Ortsteilen nachgefragt. Eines kam bei allen Schulleiterinnen und Schulleiter deutlich zum Ausdruck: Dass Schülerinnen, Schüler und die Lehrer sich gegenseitig sehr vermissen.

Grundschule Marbach

Die Schule in Marbach mit 80 Kindern wird im Dreierteam von Claudia Schleifer, Martina Higler-Dressel und Raphaela Dold geleitet. „Die gute Nachricht vorweg: Im Kollegium sind alle gesund, und vom Schulleitungsteam wechseln wir uns täglich ab, damit wir für die Schüler und Eltern in der Schule erreichbar sind“, sagt Higler-Dressel. Die weiteren Arbeitspläne seien am Montag, unter Einhaltung der Abstandsregelung, auf dem Schulhof ausgegeben worden. „Wir sind telefonisch, per Email oder auf dem Postweg mit den Eltern und Schülern in Kontakt“, so Higler-Dressel. Von Seiten der Eltern und Schüler gäbe es durchweg positive Rückmeldungen. Was die Umsetzung der Hygienemaßnahmen betrifft, seien die Planungen bereits am Laufen, damit der Schulbetrieb, zumindest vorerst mit den Viertklässlern, wieder starten kann. „Unser Dank gilt den Eltern, die derzeit ein großartige Arbeit in der Betreuung ihrer Kinder leisten und nicht zu vergessen all diejenige, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Ich wünsche mir, dass die Schule bald wieder losgeht“, sagt Higler-Dressel.

Grundschule Rietheim

Diese Schule mit 34 Kindern in zwei jahrgangsübergreifende Klassen wird von Eva Krotki geleitet. Sie ist zu den normalen Unterrichtszeiten in der Schule erreichbar. „Es fallen Verwaltungsaufgaben, Eltern-Schülerkontakte, Kontakte mit dem Kollegium an, und nachmittags gilt es das Unterrichtmaterial für meine Stunden zusammenzustellen“, beschreibt Krotki ihren Arbeitstag. Die Handlungsanweisungen für die Schüler und Eltern würden per Email versendet.

„Die notwendigen Unterrichtsmaterialen werden einmal in der Woche zeitversetzt vom Kollegium in der Schule zusammengepackt und von Haus zu Haus verteilt“, so Krotki. Beim Austeilen würden auch der Hausmeister und der Gemeindearbeiter mithelfen, damit die Eltern keine zusätzliche Ausdrucke und Kopien machen müssten. „Wir sind sehr dankbar über die Unterstützung der Ortsverwaltung und bekommen nur positive Rückmeldungen. Krotki zitiert aus einer Email, die sie gerade von einer dankbaren Mutter erhalten hat: „Ich bewundere, mit welcher Sorgfalt und Liebe sie den Unterricht für unsere Kinder vorbereiten“. Dies sei nur eine von vielen positiven Rückmeldungen. „Parallel dazu stellen wir Überlegungen an, wie künftig der Unterricht gestaltet wird“, so Krotki. Die gewohnten Gruppen- und Partnerarbeiten sowie die Spiele seien nicht mehr möglich. „Hier sind wir mit dem Kollegium im Austausch, welche Angebote wir den Kindern zukommen lassen können“, sagt Krotki.

Grundschule Pfaffenweiler

In Pfaffenweiler ist die Situation für Schulleiterin Melanie Wirich ähnlich wie bei ihren Kolleginnen in Marbach und Rietheim. Sie leitet die Grundschule mit derzeit 81 Schülerinnen und Schüler seit diesem Schuljahr. Trotz Schulschließung ist auch sie jeden Tag in der Schule, um vor Ort weitere Maßnahmen planen zu können und den Kontakt zu Eltern, Schülern sowie dem Kollegium zu halten. „Seit der Schulschließung haben wir jeden Tag Notgruppen-Schulbetrieb mit ein bis fünf Kindern“, berichtet Wirich.

Per Email, Telefon und auch mit Briefen werde der Kontakt zu den Kindern und Eltern aufrechterhalten. „Notwendige Materialien können und Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen von 8 Uhr bis 12.30 Uhr von den Eltern abgeholt werden“, sagt Wirich. Laut Rückmeldungen der Eltern funktioniere alles gut, wobei die Schüler ihre Lehrer schon vermissen würden. „Auch wir Lehrer vermissen unsere Schüler“, bestätigt Wirich. Derzeit sei man zusammen mit dem Hausmeister an der Umsetzung der Hygienemaßnahmen, die Nutzung der Eingänge und stelle Überlegungen für die Belegung der Unterrichtsräume an.

„Im Moment planen wir, wie wir die vierten Klassen und die Notbetreuung im Schulgebäude verteilen, damit alle geschützt sind. Hierzu können wir auch auf den Anbau mit der großen Aula zurückgreifen“, sagt Wirich. Probleme hat die Schulleiterin mit den verfügbaren Lehrkräften. „Wir haben zwei Kolleginnen, die zur Risikogruppe gehören, Kollegen die Angehörige haben, die zur Risikogruppe zählen. Das bedeutet, dass wir im Moment schwach aufgestellt sind“, so Wirich. Voll einsatzfähig seien derzeit nur drei von sieben Lehrkräften. „Mein dringlichster Wunsch wäre, soviel Öffnung wie möglich und dass die Normalität im geschützten Rahmen wiederkommen kann, so Wirich. Sie fühle gut informiert und erhalte alles Notwendige zeitnah. Hausmeister Peter Jungmann hat bereits von der Stadt seine Schutzmasken bekommen. „Ich habe schon vor längerer Zeit Flächendesinfektionsmittel beschafft und somit sind wir für die kommenden Maßnahmen gut vorbereitet“, sagt Jungmann.

Grundschule Obereschach

Schulleiter Martin Disch ist Rektor der Schule Obereschach, zu der auch die Außenstelle Weilersbach gehört. Alle organisatorischen Abläufe, Notgruppenbetreuung finden derzeit in Obereschach statt. Disch, der zur Risikogruppe gehört, ist dreimal in der Woche in der Schule, wenn niemand im Bereich Rektorat und Sekretariat da ist. Ansonsten arbeitet er von Zuhause aus. „Die übrigen Zeiten übernehmen die Kolleginnen und Kollegen und auch die Notfallbetreuung ist immer anwesend. Somit ist gewährleistet, dass Emails und weitere Informationen an mich weitergeleitet werden können“, erläutert Disch. Die Schüler werden von ihren Fachlehrern per Email kontaktiert, oder holen ihre Aufgaben in der Schule ab. „Wir haben jahrgangsübergreifende Klassen, in denen wir seit jeher mit Wochenplänen und Lerntagebüchern arbeiten und so können die Schüler jetzt von Zuhause weiterlernen. Die Fachlehrer geben an, ab welcher Seite weitergearbeitet wird“, erklärt Disch.

Mit vielen netten Briefen, Geschenke und auch Blumen, die nach Hause geschickt wurden, drücken die Familien ihre Dankbarkeit aus. „Es ist hier im ländlichen Raum alles etwas leichter als in den Städten. Die Menschen wohnen im Grünen und haben vielfach einen schönen Garten. Aber trotz allem fehlt ihnen der Kontakt zu den Klassenkameraden und Lehrern“, beschreibt Disch die Situation.

Bei der Anzahl der Schüler sieht der Schulleiter keine Probleme mit der Umsetzung der Hygienemaßnahmen, und der Publikumsverkehr halte sich auch in Grenzen. „Wenn man davon ausgeht, dass zuerst die Viertklässler kommen, mit unter zehn Kindern je Klasse, bekommen wir das locker hin. Was im Moment noch fehlt ist das Desinfektionsmittel für die Reinigungskräfte“, sagt Disch. Ansonsten sei die Grundschule Obereschach alles in allem gut vorbereitet. Das Kollegium sei gesund, würde gerne wieder arbeiten und vermissten die Kinder und die Atmosphäre in der Schule.