Seit Jahren wird in Villingen-Schwenningen das Tauben-Problem diskutiert, passiert ist bislang wenig. Sehr zum Ärger von Kirsten Hagel, die ihre Singvögelfütterung in Gefahr sieht, die sie seit 2005 betreibt.

Am Futterhäuschen herrscht reger Betrieb: Gut 20 Spatzen hüpfen herum, eine Amsel bedient sich am Streufutter, eine weitere ist im Anflug. Daneben ein Baumstamm, an dem Kirsten Hagel Meisenknödel befestigt hat: Hier krallen sich zwei Spechte fest