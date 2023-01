von Uwe Spille

Unser Symbolbild zeigt eine Person auf einer Waage. In der Region zwischen Schwarzwald, Baar und Heuberg sind laut einer Auswertung der AOK 9771 Kinder und Jugendliche übergewichtig. | Bild: Lino Mirgeler, dpa

Kürzlich stolperte man bei der Lektüre des SÜDKURIER über eine unscheinbare, regionale Meldung. Im Jahr 2021, so die örtliche AOK, seien genau 9771 Kinder und Jugendliche zwischen Schwarzwald, Baar und Heuberg mit der Diagnose Adipositas, extremes Übergewicht, gezählt worden.

Man ist schockiert ob dieser Zahl. Fast 10.000 junge Bewohner unserer liebreizenden Region, die zu dick sind? Das kann doch nicht nur an den Corona-Lockdowns und Home-Schooling liegen.

Doch schaut man sich wachen Auges um, so scheint es allgemein immer mehr stark übergewichtige Menschen zu geben.

Und tatsächlich, den allgemeinen Trend zum Übergewicht, insbesondere unter Erwachsenen, bestätigt die nüchterne Statistik. Im vergangenen Jahr waren es deutschlandweit 63 Prozent der Männer und 54 Prozent der Frauen, die erheblich mehr wiegen, als ihnen guttut, Tendenz stark zunehmend, wie die Krankenkassen durch die Bank verlautbaren.

Doch wie kommt es zu dieser Entwicklung?

Es liegt, so die knallharte Analyse der Krankenkassen, an mangelnder Bewegung und ungesunder Ernährung der Menschen.

Was, so sinniert man, wohl auch mit an der Rekordzahl von Kraftfahrzeugen liegen kann, die gemeldet sind. Noch nie seit Anbeginn der Autoproduktion gab es so viele PKW wie derzeit. Auf 1000 Einwohner kommen aktuell in der Region Schwarzwald-Baar 640 von diesen. Wenn man dem eigenen Augenschein folgt, dürften darunter viele SUVs sein, denn auch die Autos werden offenbar immer dicker.

Nun sitzen in diesen Autos wiederum auch öfters Kinder, die von ihren Eltern zu den Schulen kutschiert werden – und wohl am liebsten, wenn dies ginge, direkt bis ins Klassenzimmer. Den Schulweg zumindest zum Teil zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu absolvieren scheint etwas aus der Mode zu kommen.

Die Abholung geschieht auf dieselbe Weise. Und wenn die Kleinen nach Hause kommen und dort meist Fertigpizza, Fast Food und Softdrinks auf die hungrigen Mäuler warten, ist das Langzeitergebnis absehbar...

Übrigens, wenn der von den Krankenkassen befürchtete Trend anhält, dürften in ein paar Jahrzehnten endlich alle Menschen übergewichtig sein. Und zwar extrem. Was ein Trost ist, denn wenn alle dick sind, dann ist es ja auch irgendwie wieder ganz normal.