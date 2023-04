Der 13. April 2023 ist der Welt-Scrabble-Tag und geht zurück auf den Geburtstag des Erfinders des Brettspiels, den New Yorker Architekten Alfred Mosher Butts. Das Spiel mit den Buchstaben wurde in mehr als 30 Sprachen verkauft und wird in der deutschen Version mit 102 Steinchen gespielt.

Ein Spiel mit Lerncharakter

Scrabble ist ein Spiel, das sowohl Kinder als auch Erwachsene spielen können, und es ist ein großartiges Werkzeug, um das Vokabular und die Rechtschreibung zu verbessern. Ebenso schult es das Kopfrechnen, beim Addieren und Multiplizieren der einzelnen Buchstaben- und Feldwerten auf dem mit 15 mal 15 Feldern aufgeteiltem Scrabble-Brett.

Friedrich Engelke spielt seit seiner Kindheit Scrabble | Bild: Roland Dürrhammer

Es ist auch eine unterhaltsame Möglichkeit, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und sich geistig herauszufordern. In der Tat gibt es viele Scrabble-Enthusiasten, die regelmäßig an Turnieren teilnehmen und sich mit anderen Wortspielern messen.

Scrabble ist ein faszinierendes Spiel und die Spieler sind glücklich, wenn ihnen solche Wortkombinationen gelingen. | Bild: Hauser, Gerhard

Viel an Turnieren teilgenommen

Einer dieser Enthusiasten ist Friedrich Engelke aus Pfaffenweiler. Engelke sortiert und jongliert schon seit seiner Kindheit mit den Buchstaben und seit Jahren auch auf Turnieren. „Zu meiner besten Zeit habe ich monatlich an zwei bis drei Turnieren teilgenommen“, sagt der heute 80-jährige. Einmal monatlich treffe er sich mit seiner Spielpartnerin aus der Schweiz in Schaffhausen, um einen Tag lang Scrabble zu spielen.

Treffen mit einer der Besten

„Blanca Gröbli-Canonica aus St. Gallen gehört seit Jahren zu den besten Turnierspielerinnen im deutschsprachigen Raum und war meine Mentorin“, so Engelke. Erst vor einer Woche hätten die beiden sechs Partien zusammen gespielt. „Es ging unentschieden aus“, erzählt Engelke. Auf der ELO-Rangliste von Scrabble Deutschland mit 300 Spielern stünde die 80-Jährige aktuell auf Rang 31. Engelke ist derzeit auf Rang 72. Beide standen schon unter den Top 10 der Rangliste.

Die Geschichte Es war ausgerechnet die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahren, die den Siegeszug des heutigen Spiels Scrabble in der ganzen Welt einläutete. Noch heute verkauft der Hersteller Mattel 600.000 Spiele jährlich. Wie viele Millionen Menschen war auch der New Yorker Architekt Alfred Mosher Butts von der Krise betroffen, arbeitslos und zur Untätigkeit verurteilt. Butts war im Umgang mit Kreuzworträtseln, Anagramme und Kryptogramme vertraut und entwickelte das Spiel mit den Steinchen, das er ES nannte, fand aber niemanden der es produzieren wollte. Der neue Name Criss-Crosswords (Kreuz-Wörter) entstand, der Grundgedanke des Spiels war. Mit Schere, Laubsäge und Buntstiften entstanden 50 Exemplare, die er an Freunde und Bekannte zum Ausprobieren. Es sollte noch bis 1948 dauern, bis der ehemalige Regierungsbeamte James Brunot ein Exemplar in die Hände viel und so überzeugt war, dass er in die Produktion des Spiels investieren wollte. Das Spiel bekam mit Scrabble, von to scrabble, herauskratzen, oder scharren nach den Spielsteinen in dem Säckchen den endgültigen. Der Durchbruch kam 1952 und die Verkaufszahlen gingen in die Millionen.

Auch in der Doppelstadt gibt es viele Scrabble-Fans und wer das Wort Villingen legen kann, hat gleich ein V verbaut, das immerhin sechs Punkte bringt. | Bild: Hauser, Gerhard

Jetzt wird auch gegendert

Scrabble Herausgeber Mattel führt zum Scrabble-Tag den Genderstein * ein, der zehn Punkte wert ist. „Im Deutschen ist das sehr umstritten auch unter den Spielerinnen und Spielern und hat in unserem Regelwerk noch gar keinen Niederschlag gefunden. Ich habe den Verdacht, das wird es auch nicht“, meint Engelke.

Ein riesiger Wortschatz

Wenn man Engelke bei einer Partie gegenüber sitzt, stellt man sofort fest, wie groß sein Wortschatz ist. Er legt das Wort Pesaden und ein Blick in den Duden, der bei jedem Spiel wichtiges Utensil ist, verrät, dass es sich um eine Figur aus der Hohen Reitschule handelt.

„Erlaubt ist, was im Duden fett gedruckt steht. Eigennamen und Abkürzungen sind verboten“, erklärt Engelke, während er auf dem Bänkchen erneut mit den Buchstaben jongliert. „Nicht kleine Worte, sondern möglichst alle sieben Buchstaben zu einem Wort auf das Brett über die Prämienfelder zu legen, ist das Ziel“, so Engelke und es gäbe für dieses Bingo noch 50 Punkte extra.

Bis zu 1000 Punkte sind möglich

300 bis 400 Punkte schaffen Anfänger, gute Spieler bis zu 700 und semiprofessionelle Spieler schaffen schon mal 800 bis 1000 Punkte. Ein Powerwort im Scrabble mit 34 Punkten ohne Prämienfelder ist Myxödem, das eine Störung im Schilddrüsenhormonhaushalt auslöst.

Tipps vom Profi

Wenn man mit Scrabble beginnt, sollte man sich ein Wort zurechtlegen und erst einmal versuchen, welche möglichen Wörter man daraus formen kann. Anfänger wählen im Spiel meistens kurze Worte, die allerdings viele Züge benötigen, um hohe Punktzahlen zu erreichen. Aus sechs Buchstaben sollten die Wörter schon bestehen.

Das Powerwort im Scrabble

Mit dem Wort Inserat kann man allein elf neue Wörter aus den Buchstaben kreieren und es gilt als Powerwort im Scrabble. Hat man das Q aus dem Säckchen gezogen hat, bietet sich QI, die Energie, als einzige gültige Kombination aus zwei Buchstaben an und gehört zu den am häufigsten gelegten Wörtern. IQ wäre als Abkürzung für Intelligenzquotient ungültig.

TÖ, der Kinderausdruck für eine Toilette, ist zum Beispiel ein gültiges Wort. Gute Scrabble-Spieler kennen alle gültigen 100 zweistelligen Wörter. Hat man gerade keinen Partner zum Spielen, gibt es auch die Möglichkeit online gegen den Computer anzutreten. Friedrich Engelke benutze hierzu das Programm „Quackle“. Im deutschen Scrabble darf man alle Grammatikformen anwenden und dadurch ergeben sich sehr viel Möglichkeiten.