Laut Gesundheitsamt sind bis zum Samstag, 25. April, genau 314 Fälle gemeldet, die bereits wieder genesen sind. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bei 473 (enthalten sind die Zahlen der Genesenen sowie der Todesfälle). Zwei weitere Todesfälle, eine über 60-jährige sowie eine über 80-jährige Person, sind zu beklagen, sodass die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 17 Personen steigt.

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebene Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurde am Freitag, 24. April von 37 Patienten in Anspruch genommen, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Samstag, 25. April, 37 am Coronavirus erkrankte Personen. Nicht alle Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Klinikum verzeichnet einen weiteren Todesfall: Einer der ursprünglich drei Patienten aus Frankreich, die das Klinikum in den vergangenen Wochen übernommen hatte, ist leider verstorben. Der Patient erlag seiner sehr schweren Covid-19-Erkrankung.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Villingen-Schwenningen: 195 (davon 127 Personen genesen)

Donaueschingen: 51 (davon 30 Personen genesen)

Bad Dürrheim: 20 (davon 13 Personen genesen)

Blumberg: 44 (davon 39 Personen genesen)

Bräunlingen: 10 (davon 5 Personen genesen)

Brigachtal: 4 (diese Personen sind genesen)

Dauchingen: 8 (davon 7 Personen genesen)

Furtwangen: 20 (davon 10 Personen genesen)

Gütenbach: 2

Hüfingen: 26 (davon 20 Personen genesen)

Königsfeld: 14 (davon 11 Personen genesen)

Mönchweiler: 1 (diese Person ist genesen)

Niedereschach: 25 (davon 16 Personen genesen)

Schönwald: 4 (davon 2 Personen genesen)

Schonach: 6 (davon 3 Person genesen)

St. Georgen: 34 (davon 20 Personen genesen)

Triberg: 4 (davon 3 Personen genesen)

Tuningen: 3 (diese Personen sind genesen)

Vöhrenbach: 2

Schwarzwald-Baar Jeder kann was tun: Urlaub im Schwarzwald verbringen und mehr beim örtlichen Handel einkaufen Das könnte Sie auch interessieren

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Villingen-Schwenningen Kurzarbeit oder Jobverlust wegen Corona: Mietstundungen sind in VS noch kein Problem Das könnte Sie auch interessieren

beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet, Telefon: 07721 913 7190. Diese Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.