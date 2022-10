Einstimmig stellt sich der Gemeinderat trotz der Energiekrise hinter den Fortbetrieb der Helios-Arena durch die städtische Kunsteisbahn GmbH – obwohl die Stadt Millionen zuschießen wird müssen. Mehrheitlich, bei sechs Gegenstimmen, votierte das Gremium auch für einen sogenannten atmenden Energie-Zuschuss, mit dem die Kunsteisbahn GmbH die Marktpreise für Strom und Gas bewältigen können soll.

Möglich wurde das klare Plazet der Stadtväter vor allem durch das Handeln von Gregor Gülpen. der zu Jahresbeginn neu gestartete Stadtwerke-Chef wird von den Räten „als Glücksfall“ (Nicola Schurr) gepriesen. Gülpen wurde zusätzlich auch zum Geschäftsführer der städtischen Kunsteisbahn GmbH gekürt.

Lob für Gregor Gülpen

Quer durch die Fraktionen gibt es ähnliche Wortbeiträge. Gülpen habe mit Transparenz und Klarheit eine Basis geschaffen, auf der schwierige Entscheidungen wie jetzt überhaupt mit der möglichen Klarheit getroffen werden könnten, hieß es mehrfach aus dem Rats-Rund.

Beschlossen wurde am Mittwoch eine Sofort-Sanierung von technischen Anlagen. Pumpen und Ventilatoren sollen aus Stromspar-Gründen modernisiert werden. Dazu gibt es einen Kredit der Stadt an die Kunsteisbahn GmbH.

Die Arena Villingen-Schwenningen wird erstklassig umgebaut, im Gemeinderat hoffen alle, dass die Wild Wings, hier das Profi-Team bei einem Heimspiel im Februar, erstklassig bleiben. | Bild: Roger Müller

Und: Bis zum Sommer will Gülpen ein ausgearbeitetes Konzept zum Umbau des Stadions vorlegen. Ziel: Die Einrichtung soll dekarbonisiert werden und nicht mehr Energieverbraucher sondern Energie-Geber sein können, wie Gülpen in seiner Funktion als Geschäftsführer der Kunsteisbahn erklärte. 600 Haushalte, darunter wohl auch das benachbarte Bürgerheim, sollen mit Abwärme des Stadions versorgt werden.

Fraktionell stellte sich einzig die FDP quer. Sie störte sich an dem offenen Energie-Zuschuss für die Kunsteisbahn. Nur vereinzelt gab es Unterstützung für die Haltung, dies restriktiver zu regeln.

Wer jetzt wieviel bezahlen muss

Mit dem Votum von Mittwoch ist auch der Haken dran am neuen Preis-Konzept. 250 Euro (bisher ab 145 Euro) die Stunde müssen alle Gruppen nun für eine Stunde auf dem Eis bezahlen. Alle Gruppen – bis auf jene, die davon auf Grund der Hallennutzungsgebühren in VS befreit sind.

Die Eiszeit für Jugendliche war schon bislang insofern frei, weil die Stadt die Gebühren übernommen hatte. OB Roth ließ vor dem Gemeinderat am Mittwoch aufblitzen, wie genau das buchhalterisch abgewickelt worden sein soll. „Dieser Aufwand wurde bisher vom Jugendamt getragen“, sagt er beiläufig. Er erklärte dazu: „Die Nutzung des Eises ist nicht immer gleich Euro auf dem Konto der Kunsteisbahn.“