In den meisten Weinanbaugebieten ist die Weinlese schon größtenteils abgeschlossen. Es war der wärmste September, der die Trauben schneller reifen ließ. Lediglich in den Riesling Hauptanbaugebieten wird noch in den Oktober hinein geherbstet, der mit weiterhin sonnigen Tagen für mehr Oechsle sorgen wird. Die Weinfeste in den Anbaugebieten locken mit neuem Wein und Zwiebelkuchen.

In Villingen lädt das Team von Wein Riegger am Freitag von 16 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag vom 11 Uhr bis 18 Uhr zur Weinmesse mit besten Weinen aus europäischem Anbau ins Industriegebiet Vockenhausen ein.

Winzer geben Auskunft

Wie wird der Jahrgang 2023 im Vergleich zu den Vorjahren? Welcher Wein passt zu welchem Essen? Wie und wie lange kann der Wein gelagert werden? Wie viel Arbeit steckt im Weinberg, bis sich das Bukett des ausgereiften Weines im Weinglas entfacht? Wie bilden sich die Aromen, die als blumig, würzig oder fruchtig wahrgenommen werden? Wie wirkt sich die Klimaveränderung im Weinberg aus? Diese und noch viele weitere Fragen werden am Freitag und Samstag von 25 Winzern aus Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich beantwortet. Es sind die eher kleinen Weingüter, die das Familienunternehmen Wein Riegger eingeladen hat, die ihre Weine mitbringen und Rede und Antwort stehen.

Handarbeit sorgt für Qualität

„Wir kennen alle unsere Winzer persönlich und wissen, dass in deren Weinen noch viel Handarbeit steckt, was letztendlich die hohe Qualität der Weine aus macht“, versichert Sebastian Lauinger. Die Weinmesse biete den Weinliebhabern die Möglichkeit zu erfahren, wer hinter dem liebgewonnenen Burgunder oder Riesling stehe und keiner kenne seine Weine besser als der Winzer selbst. Für Wein Riegger sei es wichtig, dass die Weingüter ihre Weine selber vorstellen würden. „Etwas Neues auszuprobieren, neue Rebsorten kennenzulernen, auch dafür steht unsere Weinmesse“, so Lauinger. Rund 250 bis 300 Weine werden die Winzer zur Verkostung anbieten.

Kulinarische Weinbegleitung

Als kulinarische Begleitung zu den Weinen gibt es ein Catering von Carsten Duchow sowie Käsewürfel von der Käsegalerie. „Oliver Bittlingmaier von der Schwarzwälder Genusswerkstatt aus St. Georgen wird Marmelade auch zum Verkosten kochen“, kündigt Lauinger an.

Für Weinkenner bietet sich an diesen beiden Tagen die Möglichkeit, über das Gewohnte hinweg neue, vielfältige Geschmackserlebnisse zu entdecken, die einen Platz im heimischen Weinkeller finden könnten. Und es ist etwas Besonderes, wenn man zu Hause in geselliger Runde oder beim Essen mit Freunden die Geschichte rund um den Wein, der gereicht wird, erzählen kann.