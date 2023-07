Das Gittertor am Eingang der ehemaligen Stadtapotheke in Villingen ist noch fest verschlossen. Doch drinnen tun sich nach über sechs Jahren Leerstand offenbar seit wenigen Tagen etwas: Das Rumoren ist teils bis auf die Straße zu hören und weckt das Interesse der Passanten in der Innenstadt.

Jedoch: Der Eröffnungstermin für die neue Weinbar mit Einkaufsangebot namens „Varia“, die hier schon im Dezember eröffnen sollte, wird sich verschieben.

Markanter Standort

So mancher Villinger hatte sich in den vergangenen Wochen gefragt, ob sich die Pläne für die historische Stadtapotheke mitten im Herzen der Innenstadt vielleicht schon wieder zerschlagen haben.

Doch es gibt Entwarnung: Das neue Angebot in Villingen kommt zwar ein wenig später – aber es kommt definitiv. Dies bestätigt jetzt Unternehmerin Gina Würthner.

Wann geht es in der ehemaligen Stadtapotheke los mit den Bauarbeiten? Dies beschäftigt derzeit viele Villinger. | Bild: Burger, Roland

Die 30-Jährige, die mit ihrer Mutter das Modegeschäft „Das kleine Feine“ in der Brunnenstraße betreibt, will in ihrem ‚Varia‘ edle Tropfen und besondere Dinge anbieten, die es nicht überall gibt.

Schon im Juni sollten die Bauarbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude eigentlich beginnen, hatte Hauseigentümer Martin Bächle bei einem Pressegespräch Anfang April angekündigt.

Die Eröffnung sollte nach damaligen Angaben Bächles kurz vor Weihnachten sein. Das Innere des Hauses wird komplett saniert, die Fassade bekommt lediglich eine Schönheitskur.

Bauantrag wird bald eingereicht

Angesprochen auf den Fortschritt der Arbeiten gibt sich Eigentümer Bächle derzeit schmallippig. Offenbar werden derzeit lediglich einige Dinge ausgeräumt, die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen, wie Gina Würthner bestätigt.

Nächste Woche wolle man den Bauantrag einreichen, so der gebürtige Villinger, der in Konstanz ein Architekturbüro betreibt. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist auch das Denkmalamt in die Planungen einbezogen.

Zum weiteren Zeitplan und einem etwaigen neuen Eröffnungstermin will sich Eigentümer Bächle nicht äußern.

Noch ist das Tor der ehemaligen Stadtapotheke fest verschlossen. | Bild: Burger, Roland

Die Zukunft des auffälligen Gebäudes beschäftigt die Villinger seit Jahren. Seit der mittlerweile verstorbene Richard Haller die Stadtapotheke nach über 30 Jahren aufgegeben hatte, steht es leer. Immer wieder gab es in den Jahren Spekulationen, dass ein Restaurant oder Café einziehen sollte.