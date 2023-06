Der Klimawandel ist auch im Schwarzwald und auf der Baar immer deutlicher spürbar. Es wird trockener und heißer. Die Mauern und Asphaltflächen in den Städten heizen sich im Hochsommer besonders stark auf.

Die Hitze macht zunehmend älteren und gesundheitlich angeschlagenen Menschen zu schaffen. Und diese machen sich Gedanken. Zum Beispiel darüber, dass es in Villingen-Schwenningen in den Innenstädten keine Trinkwasserbrunnen gibt.

Diese Kritik, ausgesprochen von einer älteren Frau, wurde an Stadträtin Ulrike Merkle (Grüne) weitergetragen. Und diese brachte das Thema in einer kurzen Anfrage im Verwaltungsausschuss des Gemeinderates zur Sprache.

Die Stadtbrunnen führen kein Trinkwasser

In der Tat, so erwiderte Baubürgermeister Detlev Bührer auf die Anfrage, gibt es in den Innenstädten keine Möglichkeit von Passanten, sich irgendwo an Trinkwasser aus einem öffentlichen Brunnen zu laben. Es gibt zwar zahlreiche öffentliche Brunnen, doch das Wasser daraus hat keine Trinkwasserqualität.

Tatsächlich gibt es Trinkwasser vom Hahn nur in Außenbereichen: Am Wasserhochbehälter Hammerhalde in Villingen, am Hochbehälter Möglingshöhe in Schwenningen sowie am Hochbehälter zwischen Pfaffenweiler und Rietheim haben die Stadtwerke diese Möglichkeit geschaffen.

SPD bereitet einen Antrag vor

Dass mit steigenden Temperaturen auch in VS Handlungsbedarf besteht, findet auch die SPD-Fraktion. „Wir haben einen Antrag für die Einrichtung von Trinkwasserbrunnen vorbereitet“, berichtet Fraktionschef Nicola Schurr. „Es gibt ja jetzt dazu ein neues Gesetz.“

In der Tat: Das Gesetz ist im Januar dieses Jahres Kraft getreten. Künftig soll allen Bürgern im öffentlichen Raum der Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser ermöglicht werden.

Wasserhaushaltsgesetz Mit der Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes hat die Bundesregierung am 12. Januar 2023 einzelne Vorschriften der sogenannten EU-Trinkwasser-Richtlinie umgesetzt. Sofern es technisch machbar und dem lokalen Bedarf entspricht, sollen Kommunen Trinkwasserbrunnen aufstellen, beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen.

Schwarzwald-Baar Kreischende Radreifen und überfüllte Züge: Der Unmut über die Schwarzwaldbahn wächst schon wieder Das könnte Sie auch interessieren

Dies bewertet der Gesetzgeber als wichtigen Beitrag mit Blick auf künftige Hitzeereignisse in urbanen Räumen. Zugleich können durch verringerte Nutzung von Flaschenwasser Ressourcen geschont werden. Auch dem unachtsamen Umgang von Wasserflaschen – etwa durch Wegwerfen solcher Behältnisse vor allem aus Kunststoff in die Umwelt – könne damit indirekt etwas entgegengewirkt werden.

Stadt will sich Gedanken machen

Die Stadtverwaltung will nun ebenfalls überlegen, in diese Richtung aktiv zu werden. Bürgermeister Detlev Bührer erklärte, er werde mit Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Gülpen sprechen, „ob wir was tun können“.

Andere Städte sind da schon weiter. Die Großstadt Köln ist beispielsweise dabei, in der City einen „Hitzeaktionsplan für Menschen im Alter“ umzusetzen.

Freier Zugang zu Trinkwasser kann aber auch zu Missbrauch führen. Das mussten auch die Stadtwerke VS erleben, als sie die Trinkwasser-Hähne an den erwähnten Hochbehältern einrichtete. Die Idee war eigentlich, Radfahrern oder Wanderern etwas Gutes zu tun und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich erfrischen zu können.

Hamsterfahrten zum Trinkbrunnen

Am Hochbehälter Hammerhalde wurde aber beobachtet, wie diese gute Idee durch einige Unbelehrbare pervertiert wurde. In größerer Zahl fuhren Menschen mit Autos an den Hochbehälter, um dort ihre mitgebrachten Kanister mit kostenlosem Trinkwasser abzufüllen. Zum Teil wurden die Geh- und Radweg am Hochbehälter rücksichtslos mit Autos zugeparkt. Die Hamsterfahrten stießen den Stadtwerken sauer auf. Sie drohten, die Trinkbrunnen zu schließen, wenn diese Praxis weiter Schule machte.