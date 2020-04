Bei einem Verkehrsunfall, der sich nach Polizeiangaben am späten Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 173 nahe Villingen bei der Abzweigung zur Romäusquelle ereignet hat, ist ein 65-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. An seinem Geburtstag war der Mann nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr mit einem Fahrrad auf der L 173 von Unterkirnach in Richtung Villingen unterwegs und wollte auf Höhe der Abzweigung Romäusquelle nach links auf den parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg abbiegen. Hierzu gab der 65-jährige deutliche Handzeichen. Von hinten näherte sich ein BMW – der 22-jährige Fahrer war nach eigenen Angaben durch ein Gespräch mit dem Beifahrer abgelenkt und hat den Radler nicht gesehen. Das Auto erfasste den Radfahrer ungebremst, der 65-Jährige wurde viele Meter weit auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der BMW-Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.