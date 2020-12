Ein spezielles Angebot für Angehörige von Risikogruppen. Auch Villingen-Schwenningen ist dabei: Testungen in der Ton- und Neckarhalle. Stadt will die die Aktion mit weiteren Schnelltests aufstocken

Weihnachtsüberraschung durch das Sozialministerium. Es stellt am 23. und 24. Dezember an rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg insgesamt 80 000 kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus