Der Villinger Weihnachtsmarkt hat jetzt geöffnet und bietet auf dem Münsterplatz bis 18. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr allerlei Weihnachtliches. Zusätzlich zu den Verkaufsständen gebe es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

„Zum Start am Montag, 5. Dezember eröffnet Oberbürgermeister Jürgen Roth mit dem 5. Adventsfenster um 18 Uhr offiziell den Weihnachtsmarkt“, teilt die Stadt mit. Von Dekan Josef Fischer gebe es einen kleinen adventlichen Wortbeitrag. Musikalische Begleitung komme von der Musikakademie.

Das Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes in Villingen

Dienstag, 6. Dezember: Zum Nikolaustag können die kleinen Marktbesucher von 16 bis 19 Uhr Geschichten vom Nikolaus lauschen und sich ein Malbuch abholen. Abgerundet wird der Abend mit einem Konzert der Voice Boys um 19.30 Uhr.

Mittwoch, 7. Dezember: Am Kindertag können die Kleinen von 14 bis 17 Uhr bei Karin Boy selbst kreativ werden und weihnachtliche Motive basteln. Außerdem werden Luftballontiere modelliert und die Kinder können sich schminken lassen. Die Villinger Puppenbühne mit Dieter Sirringhaus macht den Kindertag komplett.

Meinung Die Villinger Weihnachtsbeleuchtung: Wahre Nostalgie oder doch nur eine Billiglösung? von Eberhard Stadler Das könnte Sie auch interessieren

Donnerstag, 8. Dezember: Am Donnerstagabend gibt es musikalische Unterhaltung aus Schwenningen. Um 18 Uhr tritt das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen auf.

Freitag, 9. Dezember: Auftritt des Bläserchors des Hegerings Villingen um 18.30 Uhr.

Samstag, 10. Dezember: Ab 9 Uhr verkaufen die Landfrauen so viele Linzertorten wie nur möglich. Der Erlös wird an die Katharinenhöhe gespendet. Um 14 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Stadtführung teilzunehmen. Treffpunkt ist im Franziskaner Kulturzentrum. Die Führung kostet sechs Euro pro Person. Die Abendmesse im Münster findet um 18.30 Uhr statt.

Sonntag, 11. Dezember: Um 14 Uhr tritt die Jugendkapelle Stadtharmonie Villingen auf. Und um 16 Uhr folgt die Kindergruppe GymDance.

VS-Villingen In diesem Jahr öffnen sich endlich wieder die Villinger Adventsfenster – Wir verraten, wann und wo! Das könnte Sie auch interessieren

Montag, 12. Dezember: Es ist noch einmal Kindertag! Von 14 bis 17 Uhr können Kinder wie schon am 7. Dezember weihnachtliche Motive basteln. Zudem gibt es Luftballontiere und Kinderschminken sowie Unterhaltung mit der Villinger Puppenbühne. Um 15 Uhr tritt das Bläserensemble der Bickebergschule auf.

Dienstag, 13. Dezember: Am Dienstag zeigen auch die Jüngsten ihr Können auf dem Weihnachtsmarkt: Um 15 Uhr treten die Kinder der Kita Paulus auf und im Anschluss um 16 Uhr folgen die Kinder der Kita Johannes.

Mittwoch, 14. Dezember: Als musikalisches Highlight spielt um 18 Uhr das Juniororchester der Stadtharmonie Villingen auf. Im Anschluss ab 19 Uhr gibt es weihnachtlichen Jazz mit dem Steffi-Flaig-Trio. Die Sängerin Stefanie Flaig aus Aichhalden wird dabei von den beiden Villingern Matthias Jakob am Piano und Stephan Higler am Kontrabass begleitet.

Donnerstag, 15. Dezember: Es ist noch einmal Kindertag (Programm siehe 7. Dezember).

Freitag, 16. Dezember: Am Freitagabend gibt es musikalische Unterhaltung von der Stadtmusik Villingen.

Samstag, 17. Dezember: Nach dem Weihnachtsmarkt zu einer Stadtführung – das geht am Samstag um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Franziskaner Kulturzentrum. Die Führung kostet sechs Euro pro Person. Abends ab 18 Uhr unterhalten die Villinger Alphörner die Besucher.

Sonntag, 18. Dezember: Den Abschluss bildet der Chor Via Voce aus Rottweil mit seinem Auftritt um 15.30 Uhr.

Lesen Sie auch: Termine und Absagen: Das sind die Weihnachtsmärkte in der Region und so war es auf dem Weihnachtsmarkt in Schwenningen.