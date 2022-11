Das Jahr 2022 geht auf die Zielgerade. Untrügliches Anzeichen: Die Männer der Technischen Dienste bei der Stadt haben jetzt die Tannenbäume in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen sowie den ein oder anderen auch in den Ortschaften aufgestellt.

Denn bereits am übernächsten Sonntag, dem 27. November, ist der 1. Advent. Bis dahin werden die Bäume noch mit einer weihnachtlichen Beleuchtung versehen, umweltfreundlich und kostengünstig mit LED-Leuchtkörper.

In Villingen wurden nach Mitteilung der Stadt 30 Bäume in der Innenstadt aufgestellt, sieben sind es in Schwenningen. Dort gibt es dann eine größere Weihnachtsbeleuchtung.

Nicht besonders groß, dafür sehr hübsch. In der Stadtmitte von Villingen begutachten Peter Trillse (links) und Jupp Schmitz auf dem Marktplatz den zentralen Weihnachtsbaum. Er stammt nicht mehr aus dem städtischen Forst. | Bild: Hahne, Jochen

Der Großteil der Bäume kommt aus Prinzbach im Kinzigtal von einem Anbieter, der diese in Kulturen anpflanzt. Einige Bäume stammen vom Stallberg in Villingen, die dort für den ‚Eigenbedarf‘ angepflanzt wurden.

Immer wieder gefragt: Warum kommen die Bäume nicht aus dem heimischen Forst von Villingen-Schwenningen? Feststellung der Stadt: „Die Weihnachtsbäume, wie man sie in der Stadt sieht oder für Zuhause kauft, sehen so schön aus, weil sie eigens dafür in Kulturen hochgezogen werden. Bäume aus der ‚freien Wildbahn‘ wachsen von alleine nicht ganz so gleichmäßig und es müssten mit extrem hohen Aufwand dafür geeignete Bäume extra rausgesucht werden.“

Die meisten der Tannenbäume hat die Stadt aus einer Zucht bei Prinzbach im Kinzigtal eingekauft. Sie werden eingepackt in Netzen angeliefert. Hier wird ein Baum von der TDVS in der Oberen Straße vom Lkw abgeladen. | Bild: Hahne, Jochen

Und wann wird es richtig weihnachtlich mit Kerzenschein auf den Bäumen? Die Beleuchtung der Bäume, so heißt es aus dem Rathaus, erfolgt immer vor dem 1. Advent. In diesem Fall am Freitag, 25. November.