Die Stadt Villingen-Schwenningen hat Schulden und muss diese abbauen. Ein großer Teil des Geldes wird jährlich für Personalkosten ausgegeben. Deswegen hatte man sich bei den Sparberatungen darauf geeinigt, bis 2025 insgesamt 66 Personalstellen abzubauen.

Beschlossen worden war das weit vor Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dieser hat die Ausgangssituation auch in Villingen-Schwenningen nun aber verändert – und zwar drastisch.

Der Schwarzwald-Baar-Kreis rechnet damit, dass 2600 Geflüchtete aus der Ukraine in den Kreis kommen werden. 40,3 Prozent davon würden in Villingen-Schwenningen untergebracht werden. Um diese Aufgabe zu stemmen, sollen 24 zusätzliche Stellen geschaffen werden. „Sollten die Stellen nicht kommen, stünde das Jugendamt vor der Gefahr nicht mehr zu funktionieren“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth.

So berechnet sich die Zahl der erwarteten Geflüchteten Der Schwarzwald-Baar-Kreis rechnet aktuell mit der Ankunft von 2600 Geflüchteten aus der Ukraine im Kreis. Wie kommt es zu dieser Zahl? „Derzeit wird davon ausgegangen, dass europaweit fünf Millionen Ukrainer flüchten. Nach Deutschland würden 920.000 kommen, nach Baden-Württemberg 120.000 Euro. Für den Kreis würde das eben die 2600 bedeuten“, erklärt Heike Frank, Pressesprecherin des Landkreises, die Zahlen. Mit Stand zum 4. April sind 1400 Ukrainer im Kreis registriert, weitere 400, die schon da sind, noch nicht. Zirka 150 von diesen Menschen sind nach Kreisangaben in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

Acht der Stellen sollen dem Bürgeramt zugewiesen werden – vier im Ausländeramt, drei im Bürgerservice und eine auf der Wohngeldstelle. Die übrigen Arbeitsplätze sollen im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis) geschaffen werden. Eine halbe Stelle soll in der Gebäudewirtschaft entstehen. „Der Stellenplan, wie er einst beschlossen wurde, ist davon aber ausgenommen“, so OB Roth.

Ausgeschrieben werden sollen die neuen Stellen bereits am Samstag – auch in der Printausgabe des SÜDKURIER – und zwar unbefristet, „weil wir sonst niemanden bekommen“. Die Lohnkosten der zusätzlichen Stellen, so hat es die Stadtverwaltung berechnet, belaufen sich für 2022 auf knapp 1,4 Millionen Euro, von Juni bis zum Ende des Jahres sollen es gute 850.000 Euro sein. Für 2023 rechnet die Verwaltung mit 1,42 Millionen Euro.

Teilweise Kostenerstattung

Die gesamten Kosten wird die Stadt wohl aber nicht selbst tragen müssen. So werden die Kosten für die Personalstellen beim Jugendamt laut Stadt voraussichtlich zu 66 Prozent durch den Landkreis erstattet. Andere Kosten sollen dagegen „voraussichtlich teilweise“ und „eventuell teilweise“ durch Kreis und Land erstattet werden. Die Kosten beim Bürgeramt und der Gebäudewirtschaft seien dagegen nicht förderungswürdig.

Der Personalaufstockung wurde am Mittwoch im Gemeinderat einstimmig zugestimmt.