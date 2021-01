Schwierige Diskussionen über höhere Kindergartengebühren und Steuern stehen an. Dabei steht die Stadt Villingen-Schwenningen finanziell überraschend gut da. Was der Kämmerer dazu sagt.

Die Verwaltungsspitze ist derzeit in einer schwierigen Lage. Sie hat ausreichend Geld in der gut gefüllten Kasse und will dennoch sparen. Das versteht kein Bürger, schon gar nicht, wenn er sieht, dass bald höhere Kindergartengebühren oder Steuern