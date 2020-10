Der Jazzclub Villingen hat die für Samstag geplante Konzertveranstaltung in der Markuskirche mit „Roger Hanschel & String Thing“ am heutigen Donnerstag schweren Herzens abgesagt. Dies nicht, weil der Kirchenraum nicht zur Verfügung stünde, sondern weil zwei der fünf Musiker aus dem Raum Köln kommen, der aktuell als Risikogebiet eingestuft ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Hotel teilte dem Jazzclub mit, dass diese Personen negative Corona-Tests vorlegen müssen. Das sei einerseits in der Praxis kurzfristig nicht möglich, zum anderen koste ein solcher Test pro Person rund 130 Euro und bedeute für die Künstler einen zusätzlichen finanziellen Aufwand, der eine Fahrt zum Auftritt in den Schwarzwald kaum mehr rechtfertige. Die Hotelbesitzer seien angehalten, auf den Tests zu bestehen. Nachlässigkeiten werden mit erheblichen Strafen geahndet. Zum Konzert mit den entsprechenden Abstandsregeln dürfen die Künstler kommen, übernachten dürfen sie aber nicht.

Da die Musiker teils aus Norddeutschland, teils aus dem Rheinland angereist kommen und ihnen eine nächtliche Rückfahrt nicht zuzumuten ist, bleibt dem Jazzclub leider keine Alternative zur Absage. Der Verein betont: „Wir bitten um Verständnis und hoffen, dass die weiteren Konzerte stattfinden können und sich hoffentlich einiges von dem Wirrwarr um die Corona-Regeln und deren Umsetzung bald wieder klärt.“

Das ebenfalls am Donnerstag ergangene Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, das Beherbergunsverbot im Land aufzuheben, habe laut Jazzclub-Sprecher Friedhelm Schulz noch keine Auswirkungen, da beim Hotel die Ausführungsbestimmungen noch nicht angekommen seien. Der Verein geht davon aus, dass nächste Woche wieder ein Konzert stattfinden könne.