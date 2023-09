Der Judo-Club Marbach

Im vergangenen Jahr feierte der Judo-Club Marbach sein 50-jähriges Bestehen. Bereits einen Monat nach der Vereinsgründung am 16. März 1972 hatten sich bereits 50 Mitglieder angemeldet. Mit knapp 200 Mitgliedern ist der Judo-Club heute ein integraler Bestandteil der Vereinslandschaft in Marbach, in dem neben Judo auch Damen- und Herrengymnastik und Eltern-Kind-Turnen angeboten wird. Das Training findet in der Turn- und Festhalle sowie im Dojo im Untergeschoss der Halle, das 2019 komplett neu umgebaut und saniert wurde, statt. Neben vielen sportlichen Erfolgen darf sich der Judo-Club seit dem 1. März 2020 Kata-Zentrum Schwarzwald Baar nennen. Im Herbst 2022 hat Trainer Philipp Holzmann die Prüfung zum A-Kampfrichter im Deutschen Judo Bund abgelegt. Damit hat Holzmann die Befähigung erreicht, bei Deutschen Meisterschaften oder auch bei Bundes-Liga-Kämpfen als Kampfrichter auf der Matte eingesetzt zu werden. Weitere Informationen zum Verein und zu den Trainingszeiten im Internet unter www.judo-marbach.de