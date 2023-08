In dieser Woche starten die Stadtwerke Villingen-Schwenningen nach eigenen Angaben mit der Spülung des Trinkwassernetzes in Teilbereichen des Stadtbezirkes Villingen. Wie in den Jahren zuvor werden die betroffenen Stadtteile im Haslach, der Wöschhalde und Hammerhalde in verschiedene Spülabschnitte unterteilt.

Zusammenarbeit mit Spezialisten aus Dresden

In Zusammenarbeit mit einem Spezialistenteam vom Technologiezentrum Wasser (TZW) aus Karlsruhe wird die Spülmaßnahme des Trinkwassernetzes durchgeführt. Die Spülung in den genannten Bereichen des Stadtbezirkes Villingen ist eine reine Maßnahme zur Netzpflege und die Fortsetzung der Spülung aus den vergangenen Jahren.

Die Spülungen werden im Haslach, der Wöschhalde und der Hammerhalde durchgeführt. Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke | Bild: Oliver Bauer, SVS

„Die Maßnahme hat sich über die letzten Jahre hinweg bewährt und wird in den kommenden beiden Wochen im Haslach, der Wöschhalde und der Hammerhalde durchgeführt. Mit der Spülmaßnahme werden mögliche Ablagerungen und Sedimente mit Druck aus den Leitungen gespült und entfernt“, erklärt SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Gebiete werden in kleine Bereiche aufgeteilt

Durchgeführt wird diese Maßnahme vom Technologiezentrum Wasser, einer gemeinnützigen und unabhängigen Einrichtung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches). Die betroffenen Gebiete werden in einzelne kleinere Bereiche eingeteilt, um so eventuell auftretende Sedimentablagerungen besser lokalisieren zu können.

Es könnte zu Druckschwankungen kommen

Die Spülung beginnt in dieser Woche und wird bis voraussichtlich Mitte September andauern. In den genannten Gebieten kann es während dieser Zeit zu Druckschwankungen in den Wasserleitungen kommen. Zudem könnte unter Umständen eine leichte Verfärbung des Trinkwassers auftreten. Diese sei aber nicht gesundheitsgefährdend.

Dennoch rät die SVS in diesem Fall, die Wasserleitungen für einige Minuten

aufzudrehen, damit ein vollständiger Wasseraustausch in den Leitungen im Haus stattfinden kann. Auch die Strahlregler am Wasserhahn, die sogenannten Perlatoren, sollten vorsorglich abgeschraubt und gespült werden.