Im Stadtbezirk Schwenningen leiden die Verkehrsteilnehmer nach wie vor unter den Folgen des großen Wasserrohrbruchs Ende März. Ursache ist die Sperrung der Salinenstraße und des Kreisverkehrs von Salinenstraße und Neckarstraße. Dort lag die Hauptschadensstelle am Schwenninger Wassernetz. Hier werden nun umfassendere Bauarbeiten nötig.

Die Absperrung bei der Einfahrt zur Prohoga, einem Lebensmittel-Fachzentrum für Großverbraucher, ist größtenteils gesperrt. Hier ist der der erste Wasserschaden beim Ausfall der Schwenninger Trinkwasser-Hochzone aufgetreten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Mittlerweile, so bestätigen jetzt die Stadtwerke als örtlicher Wasserversorger, war ein Gutachter vor Ort und hat den Schaden an der Hauptwasserleitung beim Lebensmittelgroßhandel Prohoga an der Salinenstraße unter die Lupe genommen. Wie berichtet, wurde dort die Wasserleitung am 31. März vermutlich bei Bauarbeiten beschädigt. Dieser Schaden zog einen zweiten, weitaus größeren Schaden nach sich: Rund 300 Meter weiter beim Kreisverkehr an der Neckarstraße brach die Hauptleitung der Trinkwasserversorgung und rund eine Million Liter Wasser flossen aus. Halb Schwenningen war zwei, drei ohne Leitungswasser.

Blick auf die freigelegte Wasserleitung beim Großmarkt Prohoga. Hier war am 31. März der erste Wasserschaden aufgetreten. Die Aufnahme zeigt, dass die Wasserrohre noch nicht miteinander verbunden wurden. Die Schadensstelle wird von Experten begutachtet. Es geht um die Frage, was die Ursache des großen Wasserschadens in Schwenningen war. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aufgabe des Gutachters ist es nun, herauszufinden, was die Ursache des mutmaßlichen Bauunfalls bei der Prohoga ist. Hier geht es für die Stadtwerke bei möglichem Fremdverschulden auch um Schadensersatzfragen.

Die beiden Enden der Wasserleitung bei der Prohoga wurden noch nicht mit einander verbunden. Die genaue Ursache des Schadens und wer dafür verantwortlich war, ist noch nicht ermittelt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Gutachten noch nicht abgeschlossen

Dazu teilte Stadtwerke-Sprecherin Daniela Diedrichs mit: „Das Gutachten bezüglich der Schadensursache ist noch nicht abgeschlossen. Der Gutachter war bereits vor Ort und hat die Gegebenheiten aufgenommen.“ Bis wann das Ergebnis vorliegt, ist noch unklar.

Offen ist auch noch die Frage, ob Reparaturarbeiten an der Salinenstraße zwischen dem Kreisverkehr an der Neckarstraße und der Prohoga fällig werden.

Vermutlich keine Unterspülung

Die Stadtwerke lassen begutachten, ob es durch die Menge des ausgelaufenen Wassers zu Schäden an der Straße und ihrer Tragfähigkeit gekommen ist. Nach dem ersten Eindruck sieht es aber gut aus.

„Wir gehen davon aus, dass es keine Unterspülung der Straße gab“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Gülpen auf Nachfrage. Allerdings müsse das schriftliche Gutachten noch abgewartet werden.

Der gesperrte Abschnitt der Salinenstraße wurde inzwischen verkürzt. Die Straße ist inzwischen bis zur Einfahrt ans Eisstadion geöffnet. Dort endet die Fahrt an einer Absperrung. Hier stranden noch täglich zahlreiche Verkehrsteilnehmer.

Blick auf den Kreisverkehr an der Einmündung von Salinen- und Neckarstraße. Hier lag die Hauptschadensstelle, die Ende März zum großflächigen Ausfall der Wasserversorgung in Schwenningen geführt hat. Die Baugrube, die zur Reparatur der Wasserleitung geöffnet wurde, ist bereits wieder verfüllt. Jetzt muss die Schadenstelle nur noch neu asphaltiert werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Am Hauptschadensort, dem Rohrleck am Kreisverkehr an der Neckarstraße, hat es nach Kenntnis des SVS-Chefs keine Unterspülungen gegeben. Das heißt: Der Kreisverkehr kann jetzt wieder hergestellt werden. Die Baugrube, die dort zur Reparatur der Rohrleitung gegraben wurde, wurde bereits geschlossen. Die Straßenbauarbeiten sollen laut Stadtwerke am Donnerstag, 13. April, aufgenommen werden.

Noch zehn Tage Bautätigkeit

Was wird gemacht? Um den ordnungsgemäßen Zustand der Straße wiederherzustellen, wird nach Mitteilung der Stadtwerke der Unterbau der Straße geprüft und die Asphaltdecke an dieser Stelle weiter abgetragen werden. Danach werden die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, der Abschnitt verdichtet und anschließend asphaltiert.

„Die Maßnahme wird schätzungsweise bis zu zehn Tage dauern“, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Dann könnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden, sofern nicht doch noch Schäden an anderer Stelle zu Tage treten.

