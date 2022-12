von uwe spille

Da steht sie, die Eseldame, oben hinterm Warenberg, sichtlich trächtig oder vielleicht auch nur wohlgenährt rundlich. Zutraulich kommt sie auf einen zu getrottet, streckt einem den Kopf entgegen. Es wirkt nicht, als erwarte sie etwas zu fressen, eher als freue sie sich über Besuch.

Ganz die Ruhe und in Frieden mit sich selbst – die Eseldame am Warenberg in Villingen. | Bild: Uwe Spille

Kein Ton sagt sie, im Gegensatz zu ihren männlichen Artgenossen, die gerne in infernalisches Geschrei ausbrechen. Wie der eine dort in Pfohren hinter dem Café an der Donau. Der steigert sich, sobald man sich dem Gatter auch nur bis auf 20 Meter nähert, in solch ein elendes Gebrüll hinein, dass einem die Ohren abfallen.

Nein, die Eselin hier hoch droben über Villingen ist eine vornehme Dame. Ganz ruhig steht sie da und schaut einen an, in Ruhe und Frieden mit sich selbst.

Kolumnist Uwe Spille fragt sich, warum es so wenige Esel gibt. | Bild: SK

Warum, so fragt man sich, gibt es eigentlich so wenige Esel, dass sie auffallen, wenn sie denn mal irgendwo herumstehen?

Ganz anders als Pferde, die es scheinbar, genau wie die SUVs mancher ihrer Besitzer, in immer größerer Zahl gibt. Untergebracht in luxuriösen Stallungen, so fürsorglich gehegt und gepflegt, als könnte man sie mit Gold aufwiegen.

Unterschätzt aber wichtig

Die Pferde – geritten von meist jungen, schlanken Damen – dürfen ihre Hinterlassenschaften allüberall fallen lassen, ohne dass es jemanden kümmert. Derweil fristen Esel ein eher bescheidenes, unterschätztes Leben.

Dabei ist der Esel doch so wichtig, insbesondere für die Weihnachtszeit, die biblische Geschichte insgesamt. Wie wäre Maria ohne Esel hochschwanger nach Betlehem gekommen? Sicher nicht auf einem Pferd, das hätte diese armen Schlucker Josef und Maria wahrscheinlich keines Blickes gewürdigt. Nein, der Esel war seit jeher des Prekariats Reittier.

Störrische Intelligenz

Und weil der Esel von Natur her zum ruhigen Verweilen neigt, nicht gewillt, alles zu tun, was man von ihm will, von manchen gar als störrisch verschrien, was für seine überragende Intelligenz spricht, gilt er als sanftes Tier des Friedens.

Im Gegensatz zum Pferd, dass viel und häufig auf Schlachtengemälden gemeinsam mit großen Kriegern wie Alexander und Napoleon verewigt wurde.

Jesus‘ erste Wahl als Transportmittel

Aus diesem Grund wählte auch Jesus den Esel, um in Jerusalem einzureiten, als Primus inter pares, zwar Gleicher unter Gleichen und doch besonders. Stürmisch empfangen von den Menschen, die ihm Palmzweige als Zeichen des Sieges auf seinen Weg legten, erfüllte sich ja mit diesem einmaligen Mensch-Esel-Paar die Prophezeiung Sacharjas, der das Erscheinen des Königs auf dem Esel vorhergesagt hatte.

Dem Esel selbst dürfte es damals allerdings herzlich egal gewesen sein, ob nun Maria, Jesus oder gar ein König vor ihm steht. Hauptsache, man bleibt ihm freundlich gesonnen und treibt ihn nicht unnötig an. Weil das mag er gar nicht, damals wie heute.

In diesem Sinne, frohes Fest, besinnliche Feiertage, immer mit der Ruhe und Frieden im Herzen.