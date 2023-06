Was verdienen eigentlich Stadt- und Gemeinderäte? Die Frage mag sich mancher schon gestellt haben. Die Antwort ist allerdings einfach. Sie verdienen nichts. Für diesen Dienst an der Gemeinschaft gibt es kein Lohn oder Gehalt.

Denn in Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern sind die politischen Ämter der Stadt-, Kreis- oder Ortschafts- und Bezirksbeiräte allesamt Ehrenämter.

Aber: Geld bekommen die gewählten Bürgervertreter dennoch. Zumindest ein bisschen. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Davon kann man zwar nicht reich werden, aber sie drückt eine gewisse Anerkennung für die ehrenamtlichen Vertreter aus.

Ein Anreiz, um neue Kandidaten zu finden

Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen will nun die Aufwandsentschädigung für ihre Hobby-Politiker anheben. Auch, um einen kleinen Anreiz zu schaffen, damit sich für die Kommunalwahlen im nächsten Jahr wieder ausreichend Kandidaten finden lassen. Die Erhöhung soll zum 1. Juli 2024 in Kraft treten. Profitieren werden damit die nächstes Jahr neu gewählten Mitglieder des Gemeinderates.

Die Stadtverwaltung hält diesen Anreiz für geboten. Vor allem, weil Parteien und Wählervereinigungen im Lande zunehmend Probleme haben, ausreichend geeignete Bewerber für diese verantwortungsvolle politische Tätigkeit zu finden. Zumal ein solches kommunales Ehrenamt auch mit viel Arbeit, Stress und manchmal auch persönlichen Anfeindungen verbunden ist.

Kathrin Piazolo (FDP) will die Arbeit des Gemeinderates durch effektivere Arbeitsabläufe attraktiver machen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

VS zahlt weit unter Durchschnitt

Ein zweiter Grund: Nach einer Städteumfrage liegt die Aufwandsentschädigung in Villingen-Schwenningen deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte. Derzeit bekommt ein Mitglied des Gemeinderates in VS eine Monatspauschale von 200 Euro und ein Sitzungsgeld von 50 Euro pro Sitzung. Geht man davon aus, dass ein Gemeinderat je Monat drei Sitzungen mit einer Dauer bis zu vier Stunden absolviert, überweist ihm die Stadt eine Entschädigung von insgesamt 350 Euro.

Konstanz zahlt am meisten

Im Vergleich dazu lässt Baden-Baden 430 Euro plus eine Fahrkostenpauschale von 30 Euro im Monat springen. Konstanz, eine Stadt mit ähnlich viel Einwohnern wie Villingen-Schwenningen, gewährt seinen Stadträten sogar 700 Euro im Monat. Das ist ein Spitzensatz unter den Mittelstädten in Baden-Württemberg. Im Durchschnitt zahlen die zehn vergleichbaren Städte im Land ihren Mandatsträgern rund 476 Euro.

Stuttgart zahlt höchste Entschädigung Die höchste Entschädigung zahlt in Baden-Württemberg die Landeshauptstadt Stuttgart. Hier erhalten Gemeinderäte einen Grundbetrag von 1650 Euro im Monat. Hinzu kommt noch Sitzungsgeld. Fraktionschefs bis zu 2475 Euro. Allerdings gehen Politikwissenschaftler davon aus, dass Stadträte in Großstädten einen monatlichen Zeitaufwand von 30 bis 40 Stunden in diesen Amt leisten müssen, und damit natürlich deutlich mehr als in kleineren Städten.

So sieht der Erhöhungsvorschlag aus

Um sich dem Entschädigungs-Niveau vergleichbarer Städte anzupassen, schlägt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat nun eine deutliche Erhöhung vor. Die Monatspauschale für jedes Ratsmitglied soll von 200 auf 300 Euro im Monat erhöht werden, das Sitzungsgeld von 50 auf 75 Euro. Damit würde sich die durchschnittliche monatliche Entschädigung eines Stadtrates von 350 auf 525 Euro erhöhen.

Auch die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, die die meiste Arbeit zu leisten haben, sollen besser entschädigt werden. Denn sie leisten unter den Gemeinderäten den größten organisatorischen und koordinativen Aufwand. Ihre Entschädigung soll daher von derzeit 150 auf künftig 300 Euro pro Monat angehoben werden.

Besser gestellt werden sollen auch die Ortschaftsräte sowie die Mitglieder des Bezirksbeirates Mühlhausen. Die monatliche Aufwandsentschädigung soll von 15 auf 20 Euro erhöht werden, das Sitzungsgeld pro Sitzung von 50 auf 75 Euro.

Geld reicht nicht mal für den Babysitter

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch, 16. Mai, stimmten die Stadträte mit breiter Mehrheit für diese Erhöhung. Wobei sich natürlich alle der politischen Brisanz bewusst sind, dass sie sich als Mandatsträger in eigener Sache mehr Geld bewilligen.

Mögliche Kritik an dieser Erhöhung, so reagierte Joachim von Mirbach (Grüne) auf diese Pikanterie, sei aber unberechtigt. Schließlich müssten sich die Gemeinderäte, Stichwort Inflation, dieses Ehrenamt auch leisten können. Er zitierte die ehemalige Stadträtin Doris Feld aus Villingen, die vor vielen Jahren einmal festgestellt hatte, die Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt reiche nicht einmal aus, um ihren Babysitter zu bezahlen, wenn sie in den Sitzungen weilt.

Kritik kam einzig von Olaf Barth (AfD), der die Ehrhöhung der Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und die Erhöhung des Sitzungsgeldes für übertrieben hielt. Mit seiner Meinung stand er aber alleine da.

FDP will effizienteres Arbeiten im Gemeinderat

Kathrin Piazolo (FDP) erklärte, ihre Fraktion werde der Erhöhung zustimmen. Allerdings regte sie an, es nicht nur bei etwas mehr Geld zu belassen, sondern auch die Arbeit des Gemeinderates künftig effizienter zu gestalten und damit attraktiver für Kandidaten zu machen. Die FDP werde dazu Vorschläge vorlegen. Nachdenken könnte man darüber, so Piazolo, den Gemeinderat von 40 auf 32 Mitglieder zu verkleinern. Oder darüber, die nicht beschließenden Ausschüsse abzuschaffen.

Eine weitere Idee: Die Sitzung des Gemeinderates und der Ausschüsse künftig alle über Video-Schalten durchführen. Damit, so die Stadträtin, könnten sich auch Ratsmitglieder zuschalten, die zu Hause Kinder betreuen müssen oder sich beruflich auf Reisen befinden. Diese Form der hybriden Sitzungen ist zwar schon bisher möglich. Allerdings mit einem Haken: Stadträte, die nicht persönlich anwesend sind, dürfen nach gültiger Rechtslage auch nicht abstimmen. Laut Piazolo ist aber diesbezüglich eine Änderung der Rechtslage in Sicht.

Nicola Schurr (SPD) will sich einem Effizienzprogramm für die Arbeit des Gemeinderates nicht verschließen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Nicola Schurr (SPD) erklärte, er sei durchaus bereit, mit den anderen Fraktionen über mehr Effizienz der Gemeinderatsarbeit nachzudenken und Vorschläge zu diskutieren. Allerdings dürfe dies keine FDP-Veranstaltung werden sondern eine Initiative des gesamten Gemeinderates.