Mit kräftigen Besenzügen entfernen Arbeiter Algen aus den Wasserläufen in der Villinger Innenstadt. Das Wasser gluckst unter den Schwüngen und wird grünlich grau. Seit 5.00 Uhr sind Peter Jost und Robin Dinser bereits im Einsatz. Um diese Zeit wird der Wasserlauf gestartet.

Robin Dinser und Peter Jost reinigen die Rinnen des Villinger Stadtbächle. Video: Susanne Rothweiler

Personalengpässen in den Technischen Diensten

Beauftragt wurden die beiden Arbeiter einer externen Reinigungsfirma von der Stadt Villingen-Schwenningen. „Aufgrund von Personalengpässen in den Technischen Diensten (TDVS) und dem Anspruch die Reinigungsqualität auf dem definierten hohen Niveau aufrechtzuhalten, ist die externe Unterstützung erforderlich“, erläutert Madlen Falke, Pressesprecherin der Doppelstadt.

In der Praxis bedeutet dieses definierte Niveau der Reinigungsqualität, dass die glitschigen, grünen Algen entfernt werden und so die spielenden Kinder nicht ausrutschen. Die externe Unterstützung sei zeitlich begrenzt und erfolgt nur in den Sommermonaten, erklärt Falke.

Reinigung der Stadtbächle mit Muskelkraft

Trotz der Unterstützung von außen durch Peter Jost und Robin Dinser haben auch die zwei städtischen Mitarbeiter des TDVS, die für die Stadtbächle zuständig sind, viel Arbeit. Einer davon ist Mirko Djordjevic, der am Latschariplatz in der Villinger Innenstadt die Reinigung koordiniert.

Peter Jost und Robin Dinser kümmern sich zusammen mit Mirko Djartjevic von den Technischen Diensten VS sich um die Villinger Stadtbächle. | Bild: Susanne Rothweiler

Durch das warme Wetter wachsen die Algen in den Wasserläufen stark. Deshalb müssen die 730 Meter langen Rinnen einmal wöchentlich gereinigt werden. „Das geht richtig in die Arme“, weiß Djordjevic. Er selbst muss nun am Latschariplatz Kreuzung Bickenstraße/Niedere Straße „den Stöpsel ziehen“, wie Djordjevic scherzhaft das Rohr nennt, das in der Kanalisation steckt.

Dorthinein werden die gelösten Algen, und was sich sonst noch abgelagert hat, fließen. Der städtische Mitarbeiter hebt den Gullydeckel zur Seite und entfernt den Müll.

Was alles in der Kanalisation landet

Unter dem Gullydeckel hat er schon vieles gefunden: Von Papierschiffen über Puppen, Sandschaufeln und Badeenten bis hin zu Schuhen und Handschuhen, erstaunen die Kanalisationsfunde immer wieder aufs Neue. Ein Diamant sei leider noch nicht dabei gewesen, scherzt Djordjevic. Die Spielzeuge lege er an die Brunnen. Wenn sie nach ein paar Tagen noch dort liegen, sammele er sie ein und entsorge sie.

Mirko Djordjevic zieht zur Reinigung der Villinger Wasserläufe den Stöpsel. Video: Susanne Rothweiler

Nachdem Djordjevic den Müll aus dem Wasser gefischt hat, zieht er vorsichtig das Rohr aus dem Abfluss. Prompt sinkt der Wasserspiegel der drei Stadtbächle, bis die Kanäle leer sind. Weiterer Müll wird angeschwemmt und herausgefischt. Anschließend steckt Djordjevic das Rohr wieder in den Abfluss.

Ohne Reinigung könnte das Wasser in die Geschäfte laufen

Nach einer halben Stunde fließen die Bächle wieder normal. Ein bis zweimal in der Woche müsse dieser Vorgang wiederholt werden, damit der Abfluss nicht verstopfe, sagt Djordjevic. Eine Blockade des Abflusses wäre fatal: Die Rinnen würden überlaufen und das Wasser könnte in die Geschäfte fließen, beschreibt Mirko Djordjevic und schließt das Kanalloch. Fürs Erste ist die Gefahr gebannt.