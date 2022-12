„Sicher durch Krieg und Krise – Stromversorgungssicherheit in Villingen Schwenningen“ heißt eine Anfrage, die von der FDP-Fraktion im Gemeinderat an die Stadtverwaltung gerichtet wurde.

Fragenkatalog für die Stadtverwaltung

Unterteilt in mehrere Themenblöcke wollen die Liberalen unter anderem wissen, wie die Stadtverwaltung in der aktuellen Energiekrise das Risiko von Black- und Brownouts und anderweitiger Stromausfälle einschätzt.

Ein Blackout ist ein unkontrollierter, großflächiger und lange andauernder Stromausfall. Als Brownout bezeichnet man dagegen einen lokalen Stromausfall, der auch kontrolliert ausgelöst werden kann, um zeitlich das Netz zu stabilisieren.

Dabei geht es um zentrale Fragen: Wie funktionstüchtig ist die Kriseninfrastruktur und wie lange kann die kritische Infrastruktur, darunter das Gesundheitswesen, bei einem Stromausfall funktionstüchtig bleiben?

50 Minuten Stromausfall am Uniklinikum

Stromausfälle kommen immer wieder vor. Vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine waren sie meist nur eine Randnotiz in Meldungsspalten wert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise hat das Thema an Brisanz gewonnen.

Im November war es beispielsweise in Villingen zu einem großflächigen Ausfall gekommen. Und am vergangenen Wochenende passierte dies in der Freiburger Weststadt, wo sich auch der Schwerpunkt der Universitätsklinik befindet.

Stromausfall in Freiburg Am 17. Dezember war gegen 1 Uhr in Teilen Freiburgs der Strom ausgefallen. Betroffen war auch die Uniklinik. Dort sprangen sofort die Notstromaggregate an, sagt Klinik-Sprecher Johannes Faber. „Bei uns kam es zu keiner relevanten Unterbrechung der Versorgung.“ Nach weniger als einer Stunde war das Netz wieder intakt. Wie Yvonne Schweickhardt, Sprecherin des Energieversorgers Badenova, sagt, sei es in einem Umspannwerk zu einer Sicherheitsabschaltung gekommen. Ein normaler Vorgang bei Defekten, sagt sie: „Mit der aktuellen Energiesituation hatte das nichts zu tun.“

In Villingen-Schwenningen existiere ein Einsatzplan Stromausfall aus dem Jahr 2016 als Entwurf, heißt es im Antwortschreiben der Stadtverwaltung. Aufbauend auf diese lückenhaften Entwurf würden aktuelle Planungen erfolgen.

Darin enthalten ist die Sicherstellung der kritischen Infrastruktur, die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Krisenstabs und der Aufbau zweier notstromversorgter Notfalltreffpunkte. Diese würden sich im Ernstfall in der Neuen Tonhalle und der Neckarhalle befinden.

Der Krisenstab würde im Villinger Feuerwehrgerätehaus eingerichtet, das – ebenso wie das Schwenninger Gerätehaus – notstromversorgt ist.

Knackpunkt Kraftstoffe

Ein kritischer Punkt ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Kraftstoffversorgung: Tankstellen und örtliche Kraftstoffhändler seien nicht notstromversorgt.

Eine entsprechende Lösung werde, federführend durch das Landratsamt als untere Katastrophenschutzbehörde, erarbeitet.

Klinikum wäre mindestens 24 Stunden versorgt

Medizinische Bereiche wie das Schwarzwald-Baar-Klinikum seien nach bisherigem Stand für mindestens 24 Stunden notstromversorgt. Gleiches gelte für Polizei und Feuerwehr. Die städtische Kläranlage könne einen Stromausfall für etwa zwölf Stunden puffern.

Problematischer sieht es bei der Wasserversorgung aus: Druckerhöhungsanlagen, Förderpumpen sowie Hebeanlagen für Frisch- und Abwasser seien bei einem Stromausfall nicht gepuffert und fallen aus.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat auf seiner Internetseite ausführliche Informationen zusammengestellt, was Haushalte sicherheitshalber bevorraten sollten, unter anderem Trinkwasser.

Internet und Telefon? Fehlanzeige

Auch Telefonieren würde bei einem größeren Stromausfall zum Problem: Festnetztelefone und das Internet wären dann auch nicht nutzbar.

Einzelne Mobilfunkbetreiber seien laut Netzbetreiber für etwa zwei Stunden akkugepuffert. Die Alarmierung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sei je nach Standort für einen Tag sichergestellt.