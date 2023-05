Angelockt von den fröhlichen Musikklängen bleiben zahlreiche Passanten am Marktplatz in der Villinger Innenstadt vor dem weißen Flügel stehen. Ein kleines Mädchen im Kinderwagen lauscht mit offenem Mund.

Für einen Monat unterwegs

Arsen und Natalie Arutsiunau sind von Poznan, Polen aus für einen Monat mit dem Flügel und dem Flügelhorn in Deutschland unterwegs. Die Straßen Musiker fahren mit dem Spezialanhänger für den Flügel jeden Tag in eine andere Stadt. Am Samstag spielen sie wahrscheinlich in Lindau.

Flügel und Flügelhorn Video: Rothweiler Susanne

Entspannte Ordnungsämter locken in Deutschland

Bis in die Schweiz fahren die Arutsiunaus nicht, da hier in Deutschland die Ordnungsämter entschieden entspannter sind, erzählen sie. In Tuttlingen war die Genehmigung am Donnerstag sogar kostenlos.

Ein schöner Anblick an einem wolkenverhangenen Tag mitten in Villingen und alle freuen sich über das Freiluft-Konzert. | Bild: Rothweiler Susanne