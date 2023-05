Am Sonntag, 14. Mai ist wieder Muttertag. Blumen und Geschenke? Ist dieser Tag noch zeitgemäß oder überholt? Ist Muttertag nicht das ganze Jahr? Was meinen die Passanten in der Villinger Innenstadt zu den Bräuchen an Muttertag?

Daniela Storz-Glunz | Bild: Susanne Rothweiler

Daniela Storz-Glunz hat keine Muttertags-Erwartungen an ihre zwei erwachsenen Söhne. Die 66-jährige Villingerin freut sich, wenn sie unterm Jahr eine hübsche Kleinigkeit von den Kindern oder ihrem Mann bekommt. „Es muss jetzt nicht am Muttertag sein“, so Storz-Glunz.

Alice Roghmann | Bild: Susanne Rothweiler

Alice Roghmann aus Villingen, die selbst vor drei Monaten Mama geworden ist, schickt ihrer Mutter Blumen nach Bottrop. Für die 40-Jährige ist aber das ganze Jahr Muttertag. „Ich rufe alle zwei Tage meine Mutter an.“

Büsra Ayyildiz | Bild: Susanne Rothweiler

Die 29-jährige Büsra Ayyildiz beschenkt ihre Mutter auf jeden Fall am Muttertag. Außerdem nimmt sich die ganze Familie am Muttertag Zeit für ein gemütliches Frühstück. „Die Familie kommt ja nicht so oft zusammen, dadurch, dass jeder arbeitet“, sagt Ayyildiz. Die Donaueschingerin pflegt auch das Jahr über eine innige freundschaftliche Beziehung zu ihrer Mutter.

Irmgard Heinz | Bild: Susanne Rothweiler

Irmgard Heinz aus Villingen freut sich, wenn ihre Kinder immer an sie denken, nicht nur am Muttertag. Das ist ihr wichtig. „Am Muttertag vorbeikommen und Blumen bringen und dann das restliche Jahr nicht mehr melden“, findet Frau Heinz nicht gut. Ihre Tochter telefoniert jeden Tag mit ihr, das ist doch ein großes Geschenk.

Andi Ant | Bild: Susanne Rothweiler

Andi Ant findet den Muttertag gut. „Ein Geschenk, eine Blume und am Abend ein bisschen essen“, das organisiert Ant für seine Mutter und seine Frau, Mama seiner Tochter zum Muttertag. Aber auch an den restlichen 364 Tagen geht er gerne mit seiner Frau spazieren oder schenkt ihr eine Kleinigkeit.

Sophie Armbruster mit Tochter | Bild: Susanne Rothweiler

Sophie Armbruster ist 26 Jahre alt und alleinerziehende Mutter. Die Villingerin meint, dass es nicht speziell diesen Muttertag bräuchte. „Mutter ist man das ganze Jahr – 24 Stunde, sieben Tage.“ Zudem würden die Mütter den Tag nicht so wie die Männer den Vatertag feiern, meint Armbruster.

Sepp Huber | Bild: Susanne Rothweiler

Sepp Huber aus Mönchweiler dachte schon am vergangenen Sonntag, dass Muttertag sei. In dem Restaurant, in dem er mit seiner Frau speiste, waren zahlreiche Familien. Hubers Mutter hat schon den Muttertag abgelehnt, da sie nicht im Mittelpunkt stehen wollte. Trotzdem meint der gebürtige Pfälzer: „Ich befürworte, dass man dran denk und ein Kompliment macht, vielleicht miteinander essen geht. Es darf auch mal eine Blume sein.“

