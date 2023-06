Die Stadt will dem alten Gemäuer Riettor ordentlich auf den Zahn fühlen: Wegen vermehrt auftretenden Schäden soll das Stadttor gründlich untersucht werden. Dazu sollen alle vier Außenseiten inspiziert werden.

Da hierzu ein großer Hubsteiger im Einsatz ist, wie die Stadt mitteilt, müssen am 14. und 15. Juni die Durchfahrt ganztags und vollständig, und die beiden Fußgängerdurchgänge abwechselnd gesperrt werden.

Der Zugang zu den Ladengeschäften, Büros und Wohnungen ist jedoch jederzeit von verschiedenen Seiten gegeben, so die Stadtverwaltung. Am 15. Juni wird nur die Durchfahrt für den Straßenverkehr gesperrt sein. Was genau dann mit dem alten Tor geschieht, ist noch nicht klar.

