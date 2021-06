Mit guten Nachrichten startete die Region Schwarzwald-Baar in die neue Woche: Am Montag wurden weitere Lockerungen gültig, weil die Sieben-Tage-Inzidenz zuvor an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 lag. Welche Lockerung das waren, erklären wie hier:

Schwarzwald-Baar-Kreis Endlich: Die Inzidenzzahl im Kreis liegt seit fünf Tagen unter 35, Landratsamt verkündet weitere Lockerungen Das könnte Sie auch interessieren

Welche Auswirkungen die Lockerungen in Villingen-Schwenningen am Montag hatten, lesen Sie im folgenden Artikel.

Villingen-Schwenningen Wegfall der Testpflicht sorgt für volle Außenbereiche in Cafés – Für Luis war es der erste Gastronomiebesuch in seinem Leben Das könnte Sie auch interessieren

Für Christian Ani lief das Wochenende perfekt. Er räumte zweimal Gold und einmal Silber bei den offenen Deutschen Fitnessmeisterschaften in Trossingen ab.

Villingen-Schwenningen / Trossingen Zweimal Gold und einmal Silber: Christian Ani räumt Titel bei Fitnessmeisterschaft ab Das könnte Sie auch interessieren

Eine gute Nachricht auch für Kinofans: Betriebe können wohl am 1. Juli wieder öffnen. Der Blue-Boxx-Chef äüßerte sich aber noch zurückhaltend.

Villingen-Schwenningen Kino-Fans in VS dürfen allmählich hoffen Das könnte Sie auch interessieren

Einen positiven Blick zurück gab es bei Ebm-Papst in St. Georgen. Die Firma kam „besser durch die Krise als gedacht“ und plant auch Millioneninvestitionen.

In Bad Dürrheim wird um Architekt und früheren Gemeinderat Matthias Bruch getrauert, der am Wochenende überraschend verstorben war.

Bad Dürrheim Trauer um Matthias Bruch Das könnte Sie auch interessieren

Über Abzocke ärgert sich ein Villinger Bürger: 1099,56 Euro hat eine Kanalreinigungsfirma Klaus Silbersdorf berechnet. Die Verstopfung im Abflussrohr war dabei nicht einmal behoben.

Villingen-Schwenningen 1100 Euro für eine gescheiterte Rohrreinigung: Villinger ärgert sich über Abzocke Das könnte Sie auch interessieren

Ein erboster Kunde hat in dieser Woche eine Krankenkassen-Mitarbeiterin geohrfeigt. Der 57-Jährige war sauer, weil ihm eine beantragte Leistung durch die Kasse abgelehnt worden ist. Welche Strafe ihm jetzt droht, lesen Sie hier:

Villingen-Schwenningen Erboster Kunde ohrfeigt Krankenkassen-Mitarbeiterin: Brille fliegt meterweit durch das Büro Das könnte Sie auch interessieren

Mit Blitz und Donner, dicken Hagelkörnern und prasselndem Regen sind in dieser Woche Unwetter über die Region hinweggezogen. Ein Überblick:

Baden-Württemberg Land unter – Unwetter setzt Straßen und Keller unter Wasser Das könnte Sie auch interessieren

Um Zoff geht es im nächsten Beitrag aus dieser Woche. Harte Debatten stehen in VS den Ratsgremien bevor. Dabei geht es um die stufenweise Erhöhung der Kindergartengebühren.

Villingen-Schwenningen Jetzt geht es ans Eingemachte: Debatte um höhere Kindergartengebühren startet Das könnte Sie auch interessieren

In St. Georgen soll derweil ein neuer Waldkindergarten entstehen.

St. Georgen An dieser Stelle soll St. Georgen einen neuen Waldkindergarten erhalten Das könnte Sie auch interessieren

Im nächsten Artikel verrät SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl, weshalb Andreas Flöß einen neuen Stadtnamen für Villingen-Schwenningen fordert.

Villingen-Schwenningen Weshalb dieser Mann einen neuen Stadtnamen für Villingen-Schwenningen fordert Das könnte Sie auch interessieren

Das Urteil im Hausverwalterprozess ist gesprochen. Der Mann wird zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt und noch im Gericht abgeführt. Sobald das Urteil rechtskräftig wird, ist der Mann, im Hauptberuf Finanzbeamter, seinen Beamtenstatus los.

Villingen-Schwenningen In Handschellen aus dem Gerichtssaal: So endet eine Hausverwalter-Karriere Das könnte Sie auch interessieren

Ein ganz frisches Veranstaltungskonzept geht nun in Schwenningen in einer alten Industriehalle an den Start. Dort soll ein großer Bauernmarkt die Menschen zum Einkaufen und Entspannen locken.

Villingen-Schwenningen In Schwenningen wird eine alte Industriehalle zum großen Bauernmarkt und lockt die Menschen zum Einkaufen und Entspannen Das könnte Sie auch interessieren

Anneliese Bendigkeit (78) kümmert sich seit zehn Jahren um das ehemalige Schramberger Krankenhaus – nun erzählt sie vom bislang „brutalsten Einbruch“ vor ein paar Tagen. Unbekannte Täter hatten aus dem ehemaligem Krankenhaus Inventar, Wasserhähne, Deckenleuchten und Duschabtrennungen gestohlen und gingen dabei mit brachialer Gewalt vor. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.