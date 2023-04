Der Osterhase von heute braucht vor allem eins: Muskeln. Richtig kräftige Muskeln. Denn auch in VS scheinen die Zeiten weitgehend vorbei, an denen zu Ostern nur Schokohasen und Eier in den Nestern landen. Statt dessen schleppt Meister Lampe oft richtig große Geschenke.

Durchschnittlich 40 Euro wollen die Deutschen für Ostergeschenke für den Nachwuchs ausgeben. Dies hat eine Umfrage des Deutschen Handelsverbands (HDE) ergeben. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im vergangenen Jahr 1951 Menschen zu dem Thema befragt. 47 Prozent wollen demnach bis zu 50 Euro ausgeben. Neun Prozent greifen tiefer in die Tasche und bezahlen bis zu 100 Euro, nur fünf Prozent geben noch mehr aus. 33 Prozent der Befragten machen überhaupt keine Ostergeschenke. Doch wie ist die Situation in VS für den Osterhasen?

„Manchmal werden so viele Geschenke wie an Weihnachten rausgetragen.“ Giuseppa Petschovsky, Spielwaren-Expertin

Den Trend zu immer größeren Geschenken bestätigt Giuseppa Petschovsky, Leiterin der Spielwarenabteilung im Müller in Villingen. „Manchmal werden so viele Geschenke wie an Weihnachten rausgetragen“, erzählt sie. Darunter seien nicht nur typische Frühjahrsprodukte wie Roller oder Inline-Skates, sondern auch andere Spielwaren.

Einige der Renner: Gesellschaftsspiele, Pokemon-Sammelboxen oder Schleich-Produkte, sagt Mitarbeiter Thorsten Plank. Hasen und Eier, so bestätigen beide, seien meist nur noch Beiwerk. Auch Giuseppa Petschovsky schätzt den durchschnittlichen Wert der Geschenke auf etwa 40 Euro, „mit kräftigen Ausreißern nach oben.“

Da hat der Osterhase was zu schleppen: Sophia hat ihr neues Fahrrad bei Fahrrad Singer schon ausgesucht. | Bild: Burger, Tatjana

Für die richtig großen Geschenke wird der Osterhase bei Fahrrad Singer in VS-Schwenningen fündig. Hier seien schon viele Zweiräder verkauft worden, die jetzt bald im oder neben dem Osternest landen werden, berichtet Mitarbeiter Frank Petersohn. „Das liegt einfach daran, dass die Jahreszeit perfekt ist.“ Ein neues Rad bekomme der Nachwuchs eben oft nicht einfach so, sondern als Ostergeschenk. „Das ist aber schon immer so“, so Petersohn.

GPS-Smartwatches werden in so manchem Osternest in VS zu finden sein, bestätigt Antonio Crispo. | Bild: Burger, Tatjana

Ein Renner, den Meister Lampe immer öfter im Körbchen hat, sind derzeit GPS-Smartwatches, weiß Antonio Crispo vom Vodafone-Shop in der Niederen Straße. Die Uhren, mit denen Eltern verfolgen können, wo sich ihre Kinder aktuell aufhalten, gibt es bereits ab rund 50 Euro. Je nach Modell können die Geräte aber auch mehrere hundert Euro kosten. Handys oder Tablets, so die Erfahrung von Antonio Crispo, werden dagegen eher zu Weihnachten verschenkt.

Dicke Bücher für die Kleinen

Ob das Ostergeschenk für einen Erwachsenen oder für ein Kind bestimmt ist, spielt in Sachen Wert eine große Rolle, hat Anna-Lena Strecker von der Buchhandlung Osiander in der Rietstraße bemerkt. Für die lieben Kleinen lassen die Kunden deutlich mehr Geld springen. Tonie-Figuren oder auch die deutlich teureren, gebundenen Bücher sind beliebte Osterpräsente. Für Erwachsene bleibe es dagegen oft beim kleinen Mitbringsel oder auch einem Taschenbuch.