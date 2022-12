Ungebetenen Besuch bekam ein Hausbewohner am Samstag in der St. Georgener Straße. Während seiner Abwesenheit stieg ein Unbekannter am Heiligabend über ein aufgedrücktes Fenster in das Untergeschoss des Einfamilienhauses ein.

Wie die Polizei laut ihrer Pressemitteilung feststellen konnte, wurden alle Zimmer durchsucht. Wahrscheinlich habe es der Dieb auf Bargeld abgesehen. Was genau gestohlen wurde, stehe zur Zeit aber noch nicht fest. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei untersuchte das Gebäude.

VS-Villingen Betrunkener löst Rettungsdiensteinsatz aus und muss jetzt zahlen

Hinweise zu dem Einbruch und dem Täter nimmt die Polizei Villingen unter Telefon 07721/601-0 entgegen.