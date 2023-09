Die Sonne scheint vom blauen Himmel und im Kneippbad in Villingen sind die Becken voll mit Wasserbegeisterten – und das im September. Doch der Spätsommer gibt noch einmal Gas.

Volle Becken im September

Im Schwimmerbecken ziehen die Sportlichen ihre Runden. Im flacheren Becken davor flitzen die Kinder von der breiten Rutsche ins Becken und toben durch das kühle Nass.

Nele Hör aus Schwenningen war auch schon im Wasser. Jetzt sitzt sie mit ihrer Oma Silvia Mühlberg auf der Liegewiese und spielt mit ihr Uno. „Wir genießen die letzten Sonnenstrahlen vor dem Herbst mit Schwimmen, Spielen, Spaß und Picknick“, freut sich Silvia Mühlberg. Nele stimmt der Oma zu und will bei dem schönen Wetter so oft wie möglich ins Schwimmbad gehen, bevor die Schule am 11. September wieder losgeht.

„Es war eine sehr positive Badesaison.“ Vural Sözer, Bademeister

Öffnungszeiten Kneippbad Villingen: Noch bis Sonntag, 10. September geöffnet. An Werktagen von 6.30 bis 7.30 Uhr und von 9 bis 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr.

Villinger Hallenbad: Ab 12. September wieder geöffnet. Montags und donnerstags geschlossen, dienstags, mittwochs und freitags von 6.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Samstag und am Sonntag von 8.30 bis 18 Uhr offen.

Neckarbad in Schwenningen: Ab Montag, 18. September, wieder geöffnet. Montags von 13 bis 21 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 bis 21.00 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Bademeister Martin Finkbeiner und Vural Sözer sind mit der Badesaison sehr zufrieden, weil es keine erwähnenswerten Vorfälle gab. | Bild: Susanne Rothweiler

Am Beckenrand beobachten die Bademeister Vural Sözer und Martin Finkbeiner aufmerksam das quirlige Treiben in den Becken. Die Beiden haben diese Woche noch Spätschicht. Mit der Saison waren sie zufrieden. „Es gab keine Badeunfälle oder sonstigen schlechten Vorfälle. Bei uns hier sind die Badegäste im Großen und Ganzen freundlich. Es war eine sehr positive Badesaison“, erklärt Sözer. „Wir hatten keinen Polizeieinsatz“, ergänzt Finkbeiner.

Auch Oliver Bauer Pressesprecher der Stadtwerke Villingen-Schwenningen zieht eine positive Bilanz. Laut Bauer haben bis zum 1. September 47.109 Badegäste das Kneippbad besucht. Über 3000 mehr als vergangenes Jahr. Da waren es in der gesamten Freibadsaison bis 11. September 2022 insgesamt 43.855 Besucher.

Mehr im Kneippbad

Auch die Besucherzahl der drei Bäder, Kneippbad, Villinger Hallenbad und Neckarbad liegt bis zum 1. September bei positiven 182.924. Zum Vergleich haben im vergangenen Jahr Ende Dezember 214.915 Badegäste die drei städtischen Bäder besucht.

Das Kneippbad hat noch bis zum Ende der Sommerferien geöffnet. Ab Montag, 11. September, ist es dann für dieses Jahr wieder geschlossen. Dafür ist das Villinger Hallenbad ab Dienstag wieder für Besucher geöffnet. Das Neckarbad in Schwenningen hat noch wegen Revisionsarbeiten bis einschließlich 17. September geschlossen. Dort kann dann wieder ab Montag, 18. September, gebadet werden.