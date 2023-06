Die beliebten Kurgarten-Konzerte starten wieder, zum Auftakt gibt es ein ganz besonderes Konzert: Die Blechbläser und Schlagzeuger des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen präsentieren sich. In der Besetzung Posaunen und Schlagwerk sind schöne Klangerlebnisse garantiert.

Von Barock bis Blues

Dieses Konzert findet ausnahmsweise an einem Samstag statt: Am 17. Juni um 19 Uhr geht es los mit Musik von Barock bis Blues, von Serenade bis Salsa, von Gabrieli bis Gershwin: „Das wird wirklich ein spannendes musikalisches Experiment mit Musik quer durch die Jahrhunderte“, verspricht Posaunist Christof Mössmer.

Frank Neu, Dozent an der Musikakademie, ist mit seinen Schlagzeugern am 17. Juni im Einsatz. | Bild: Wolf/Musikakademie

Mit den Posaunen des Orchesters und den Schlagzeugern unter der Leitung von Frank Neu ist höchste Qualität garantiert.

Tango und Saitenzauber

Weiter geht es im Juli wieder wie gewohnt sonntags mit der Kombination „Klassik meets Tango“: Dragan Djokic hat die Leitung des Konzertes am Sonntag, 9. Juli, in der Konzertmuschel. Am 30. Juli heißt es „Kurgarten Saitenzauber“ und Stephan D. Weisser hat wunderbare Gitarrenmelodien zusammengetragen, die er mit seinem Mitspielern präsentiert. Am 20. August steht der Jazz im Mittelpunkt und Christof Mössmer lädt ein zu „Jazz isch im Park“. Am 3. September stehen die Klarinetten im Mittelpunkt und Nadia Sofokleous hat das Konzert „Bravissimo“ genannt. Die Sonntagskonzerte beginnen immer um 11 Uhr.

Bei Konzerten im Kurgarten wird oft sogar die Wiese genutzt, hier kann man bequem auf Liegestühlen liegen und der Musik lauschen. | Bild: Hahne, Jochen

Bei allen Konzerten ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Die Kurgarten-Konzerte werden von der Musikakademie Villingen-Schwenningen organisiert in Kooperation mit dem Städtischen Seniorenrat, der sich hier mit großem Einsatz engagiert, dem Sinfonieorchester VS und der WIR VS GmbH. Die Idee hinter der Konzertreihe ist eine Belebung des Kurgartens, der eine wirkliche Oase ist.

Der Städtische Seniorenrat engagiert sich sehr für die Kurgartenkonzerte und hilft immer bei Aufbau der Stühle für die Besucher. | Bild: Eberhard Matt

Für die Konzerte gibt es keine Schlechtwetter-Variante, über Social Media und Presse wird bei ganz schlechter Witterung bekanntgegeben, ob eine Veranstaltung ausfallen muss.

