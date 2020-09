Freundeskreis in Villingen-Schwenningen blickt auf eine erfolgreiche Arbeit zurück. Marianne Kriesche ist von Anfang an dabei.

Sie fuhr noch vor der Wende zum ersten Mal nach Zittau, um mit dem früheren Oberbürgermeister Gerhard Gebauer die künftige Partnerstadt in Augenschein zu nehmen: Marianne Kriesche, damals Schulleiterin am Hoptbühl. Die Hilfsbereitschaft in den