Maßgeblich für den Paradigmenwechsel der Innenstädte ist neben der Corona-Krise auch das Verhalten der Bürger. Was wurde zu Anfang der Pandemie gepredigt, Corona sei auch eine Chance, bestehende Probleme anzugehen.

Seither hatten Hofläden Hochkonjunktur, der regionale Handel erschien in einem neuen Licht. Gleichzeitig erhöhte Amazon seine Umsätze, Gründer Jeff Bezos stieß vor wenigen Tagen Anteile an seiner Firma im Wert von drei Milliarden Dollar ab und machte sie zu Geld.

Was wir für den ansässigen Handel tun, tun wir für unsere Stadt. Und in was für einer Stadt wollen wir leben? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten, doch wenn er sie lebenswert halten möchte, so sollte er vor allem regional einkaufen und die örtliche Wirtschaft fördern. Das sichert Arbeitsplätze, ist umweltfreundlich und spült Geld in die Kassen der Stadt.

Dieses Kapital könnte wiederum in Kitaplätze und neue Straßen fließen oder eben auch Leerstände verhindern. Regional zu kaufen hat also direkte Folgen auf die Menschen selbst. Der Bürger profitiert. Die Menschen könnten also selbst einen Wechsel der Lebenseinstellung und der grundlegenden Werte darstellen.