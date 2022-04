Der Elternprotest gegen die anvisierte Schließung der drei städtischen Dorfschulen in Tannheim, Weilersbach und Rietheim zeigt Wirkung. Die Verwaltung nimmt das Vorhaben aus der Debatte um die Zukunftsplanung für die städtischen Schulen. Zu Hintergründen, Lage und Entwicklungen eine Analyse.

VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth am 15. März in der Villinger Tonhalle. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Strategie des Rathauses zum Schulentwicklungsplan ist offenkundig geplatzt. Der überkochende Topf mit den Dorfschulen wird vom Feuer genommen und abgekoppelt diskutiert. Der andere Teil des 40-seitigen Papiers soll weiter einer Umsetzung zugeführt werden. Es geht dabei um bedeutsame Fragen in Villingen wie dem Bau einer Schule im derzeit entstehenden Neubaugebiet Lämmlisgrund oder in Schwenningen mit einem neuen Schulstandort an der Hallerhöhe.

Diese wichtigen Entwicklungsthemen sind bis heute Opfer des Getöses, welche die Vorgehensweise der Verwaltung zur angestrebten Schließung der drei Dorfschulen entfacht hat.

Den Protest im Nacken: Vorne von links: VS-Schulamtsleiter Stefan Assfalg, OB Jürgen Roth und Bürgermeister Detlev Bührer am 15. März in der Villinger Tonhalle. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Oberbürgermeister Roth (CDU) und VS-Schulamtsleiter Assfalg missionieren derzeit zum Thema in den drei betroffenen Dörfern. In internen Gesprächen mit Ortsvorstehern, Schulleitung und Elternvertretern finde ein Austausch statt, teilt die Verwaltung mit. Die entscheidende Frage dabei ist es, ob es Roth und Assfalg gelingt, die zu Gesprächen gebetenen Kleingruppen zu überzeugen oder nicht.

Die Stimmung bei den Eltern im Oberzentrum über die Geheim-Gespräche zur Schul-Zukunft artikuliert sich schon am 15. März. | Bild: Trippl, Norbert

Unabhängig vom Resultat dieses so genannten Austausches wird das Thema weiterhin abseits von Verfahrensbeteiligten und der breiten Elternschaft geführt. Beispiel: In einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde zuletzt ebenfalls das Thema ausgerollt. Es wurden Angriffe auf die FDP gefahren, die am Tag nach einer faktisch ergebnislosen Anhörung in der Neuen Tonhalle am 15. März erklärt hatte, ihre Fraktion lehne die Schließung der Dorfschulen ab.

VS-Schulamtschef Stefan Assfalg am 15. März in der Villinger Tonhalle. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Andere Fraktionen stehen seither unter Zugzwang. Die CDU-Stadträte zum Beispiel tagten vor Tagen nach eigener Darstellung im Beisein des Oberbürgermeisters ebenfalls in einer internen Runde. erklärt wurde anschließend, es gebe keine einheitliche Fraktionsmeinung.

Die Stimmung bei den Eltern im Oberzentrum über die Geheim-Gespräche zur Schul-Zukunft artikuliert sich schon am 15. März. | Bild: Trippl, Norbert

Was die Frage aufkommen lässt, ob Roths Auftritt vor seinen Parteifreunden gescheitert ist. Bemerkenswert: Mittels einer CDU-Mitteilung und nicht von der Stadtverwaltung wurde die Strategie-Änderung mit der Abtrennung des Bereichs der Dorfschulen bei der Schuldebatte öffentlich.

Die Grundschule Tannheim. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Zeitplan: Über die Dorfschulen will die Verwaltung noch vor der Sommerpause öffentlich beraten, teilte das Rathaus Tage nach der CDU-Erklärung mit, Ein Termin stehe noch nicht fest, heißt es allerdings. Damit kann frühestens nach der Sommerpause im Gemeinderat entschieden werden.

Die Grundschule Rietheim. | Bild: Hans-Juergen Goetz

In der nicht öffentlichen Ratssitzung gab es zudem den Wunsch aus den Reihen der Gremiumsmitglieder, es müsse ein möglichst weitreichender Konsens im Rat zu dem Thema hergestellt sein. Erst dann könne über den Fortgang der drei Dorfschulen öffentlich debattiert werden.

Die Grundschule Weilersbach. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Noch ein Beispiel für die geheime Mission von Roth und Assfalg: Eine weitere nichtöffentliche Runde wird nun noch zusätzlich in den Terminkalender der Volksvertreter geklebt. Noch vor der Sommerpause soll der Gemeinderat in Klausur treten. Thema unter anderem: Wie geht es weiter mit den drei Schulen? Ob erst hier der gewünschte Konsens hergestellt oder gefunden werden kann, ist offen – genauso wie die Folgen dieser Serie von Geheimgesprächen für den Zeitplan.

Schneller als bei den Dorfschulen voranschreiten will die Verwaltung indessen bei den großen beiden Stadtbezirken. Noch im Mai, so heißt es aus dem Rathaus weiter, solle dazu beraten und auch entschieden werden.

VS-Gesamtelternbeiratsvorsitzender Timo Berthold am 15. März in der Villinger Tonhalle. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Beteiligt die Verwaltung die Eltern an den Gesprächen? Verwunderung und Irritationen über die Vorgehensweise der Rathausspitze gibt es beim Vorsitzenden des Gesamtelternbeirats. Seit zehn Jahren ist das Timo Berthold. Er repräsentiert mit seinem gewählten Gremium über 10.000 Eltern in der Stadt.

Berthold hatte zuletzt die Vorgehensweise der Verwaltung unverhohlen attackiert. Nun wird er ignoriert. Berthold bestätigte auf Nachfrage am 6. April, dass ein schriftliches Gesprächsangebot des Gesamtelternbeirates bei der Verwaltung „bis heute ohne jegliche Antwort verblieben ist“.

Anzeichen eines möglichen Kompromisses zeichnen sich jedoch ab: Spezifizierungen bei den schulischen Angeboten vor Ort sind derzeit bereits im Gespräch, etwa dergestalt, dass nur an wenigen Standorten ein heute nicht überall nachgefragtes Ganztagsangebot entstehen soll. Inwieweit das minder ausgestattete Schulen aber künftig schneller in eine missliche Lage führen könnte, ist unklar.

Der öffentlich vorgetragene Elternprotest ist jetzt allerdings ins Stocken geraten. Eine Mahnwache musste in dieser Woche eine halbe Stunde vor Beginn abgesagt werden. Mehrere beteiligte Elternteile haben Corona. Die Veranstaltung soll jedoch nachgeholt werden, heißt es.