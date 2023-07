Tagesmütter leisten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Kindertageseinrichtungen, wo die Plätze eh knapp sind. Während sich die Lage bei den städtischen Einrichtungen zuspitzt, hat die Stadt gleichzeitig bei der Entlohnung der 86 frei arbeitenden Tagesmütter in Villingen-Schwenningen gespart, darunter auch einige Tagesväter.

So viel Geld wird gefordert

„Wir fordern nur einen Euro mehr, der uns eigentlich seit Anfang des Jahres zusteht, so wie in vielen anderen Kommunen im Umkreis längst geschehen“, bringt es Annette Marasco, Tagesmütter in VS-Marbach auf den Punkt.

Und ihre Kollegin, Stefanie Mechler ergänzt: „wir sind richtig sauer auf die Stadt, wir vermissen jegliche Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit, niemand redet mit uns.“

Satz ist 2019 angehoben worden

Eigentlich hätte der Pflegesatz von 6,50 Euro pro Stunde und Kind wie fast überall auf 7,50 Euro angehoben werden müssen. Zuletzt wurde dieser Satz im Jahr 2019 von 5,50 Euro auf 6,50 Euro angehoben.

Inzwischen treffen aber auch die Tagesmütter die stark gestiegenen Kosten für Heizung, Lebensmittel und anderes in vollem Umfang. So steigen dann auch die Kitagebühren entsprechend an, nur eben die Pflegesätze der Tagesmütter nicht, bemängeln sie.

Mehrere Briefe geschrieben

Um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen, sind die Tagesmütter sogar Ende Juni auf die Straße gegangen und haben in der Rietstraße demonstriert. Man habe Oberbürgermeister Roth auch mehrere Briefe geschrieben, es habe aber keine Reaktion gegeben, so Mechler.

Da die Aufgaben der Jugendpflege mittlerweile an den Landkreis übergegangen sind und dieser 7,50 Euro die Stunde bezahlt, wollen die Tagesmütter jetzt eine Nachzahlung der Stadt für ein halbes Jahr.

Tagesmütter wollen Eltern nicht zusätzlich belasten

Indirekt wurde den Tagesmüttern von Mitarbeitern der Stadt auch schon empfohlen, sich den Mehraufwand durch zusätzliche Vergütungen von den Eltern direkt zu holen.

Das kann Annette Marasco aber nicht akzeptieren: „Das ist zwar rechtlich möglich, kommt aber für uns überhaupt nicht in Frage, diesen Weg werden wir keinesfalls beschreiten, das ist für viele unserer Eltern nur schwer zu schultern und einfach ungerecht.“

Das leistet eine Tagesmutter So sieht der Tagesablauf einer Tagesmutter aus: Aufstehen um 6 Uhr, Frühstück und Mittagessen vorbereiten, Betreuung der Kleinkinder im Alter zwischen ein und drei Jahren in den eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten ab 7 Uhr gefolgt von einem gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr. Danach geht es erst einmal an die frische Luft, bei jedem Wetter. Um 12 Uhr wird gemeinsam zu Mittag gegessen und zwischen 15 und 16 Uhr werden die Kleinen wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

In vielen Städten wird mehr bezahlt

Warum das alles aber in Städten wie Radolfzell, Konstanz, Freiburg, Singen und vielen anderen funktioniert, verstehen die Tagesmütter nicht. Generell haben sie den Eindruck, dass die Stadt das Thema einfach verschlafen hat und nun aussitzt, denn seit dem 1. Juli wurde die Trägerschaft auf den Landkreis Schwarzwald-Baar übertragen.

Die Tagesmütter Annette Marasco (links) und Stefanie Mechler. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Landkreis sendet positive Signale

„Die haben sehr schnell reagiert und bereits erste, sehr positive Gespräche mit uns geführt und auch die Zusage für die 7,50 Euro ab 1. Juli gegeben“, erklärt Annette Marasco.

Sie betont allerdings: „Auf der Nachzahlung für das erste Halbjahr seitens der Stadt bestehen wir aber weiterhin, das Geld steht uns zu und ist das mindeste, was wir vom Oberbürgermeister als Wertschätzung unserer Arbeit erwarten können.“

Tagesmutter Stefanie Mechler ist 39 Jahre alt und hat selbst zwei kleine Kinder. Ihren Beruf als Medizinische Fachangestellte hat sie 2017 aufgegeben und betreut seitdem fünf Kleinkinder in der eigenen Einliegerwohnung in Marbach. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Einkommensverlust von fast 8000 Euro

Was nach wenig klingt, summiert sich schnell zu einem größeren Betrag. Für die Großtagespflegestelle mit zehn Kindern bei Tagesmutter Marasco bedeutet das einen Einkommensverlust von 8000 Euro.

So wird man Tagesmutter Am Anfang steht eine umfassende Schulung und Überprüfung der Eignung. Die passenden Räumlichkeiten müssen gefunden und eingerichtet werden. Jedes Jahr müssen dann verbindliche pädagogische Weiterbildungen absolviert und viele Berichte geschrieben werden. Diese Tage müssen aber, wie Urlaubs- und Krankheitstage, in das Kontingent von 30 betreuungsfreien Tagen passen. Wer länger krank ist, erhält dann kein Geld. „Eine Kollegin von uns hat sich den Arm gebrochen und hat bereits nach zwei Tagen ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Aber nicht des Geldes wegen, sondern weil sie die Eltern ihrer Kinder nicht im Stich lassen wollte, denn die hätten sonst kaum eine Betreuungs-Alternative gefunden“, berichtet Stefanie Mechler.

Viele sind aus Leidenschaft dabei

Tagesmutter Annette Marasco: Die 50-Jährige selbst hat drei größere Kinder und betreibt seit 13 Jahren eine Großtagespflegestelle. Sie ist Tagesmutter aus Leidenschaft. Ihren gut bezahlten Job als Industriefachfrau hat sie dafür aufgegeben und sich entsprechend weitergebildet. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aufgeben kommt aber für die Tagesmütter nicht in Frage. Sie machen das gerne und aus Leidenschaft. Die meisten hatten vorher andere Berufe, möchten aber keinesfalls zurück. Die Dankbarkeit der Eltern und Zuneigung ihrer Schützlinge sind es ihnen wert, jeden Tag vollen Einsatz in ihrem Job zu bringen.

Dafür erwarten sie aber auch die entsprechende Wertschätzung seitens der Stadt. „Auch wenn jetzt der Landkreis die Trägerschaft übernommen hat und sich das besser entwickelt, so sind es immer noch die Kinder dieser Stadt, die wir hier betreuen“, resümieren die beiden Tagesmütter in Marbach.

