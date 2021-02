Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Warum im Altenheim längst nicht alle geimpft werden

Im Altenheim St. Lioba in Villingen, das in der Trägerschaft des Caritasverbandes steht, fand kürzlich die erste Impfung statt. Allerdings bekamen lediglich 60 von 100 Heimbewohnern und nur 69 von 177 Mitarbeitenden ihre erste Impfdosis verabreicht. Caritas-Geschäftsführer Michael Stöffelmaier erklärt, warum nicht alle Personen geimpft wurden und warum in der Einrichtung weiterhin die bestehenden Schutzmaßnahmen aufrecht erhalten werden.