Villingen-Schwenningen vor 6 Stunden

Warum hat Augenarzt Jens Eckert aus Villingen-Schwenningen ein riesiges Plakat mit der Überschrift „Coronagate(s)“ an seiner Praxisfassade angebracht?

Jens Eckert ist Augenarzt mit eigener Praxis in der Nähe des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Seit neuestem hängt am Praxisgebäude ein riesiges Plakat. Was hat es damit auf sich? Und was sagen das Klinikum und die Landesärztekammer, an die Eckert einen offenen Brief geschickt hat, dazu?