Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Warum ein Gießener in Villingen ein Restaurant eröffnet: Duy Anh Nguyen und seine Yoake

Ein Restaurant zu eröffnen zwischen Pandemie und Inflation erfordert vor allem eins: Mut. Duy Anh Nguyen hat das mit seiner „Yoake“ in Villingen gemacht. Was treibt ihn an?