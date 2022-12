von Miriam Uhrig

Es gibt sie noch, barmherzige junge Menschen, die einfach so Bedürftigen helfen möchten. So haben Lume Maliqi, Evangelos Charalampidis und Georgios Karamanis am Samstag vor dem vierten Advent ihren Pavillon aufgeschlagen und Essen an Obdachlose verteilt – und das völlig kostenlos.

Aber von Anfang an: Evangelos Charalampidis und seine Frau Lume Maliqi hatten schon 2021 die Idee zu ihrer Hilfsaktion, doch da war die junge Ehefrau hochschwanger. Und so setzten sie ihr Vorhaben ein Jahr später in die Tat um.

Unterstützt von Nachbarn, Arbeitgebern und Kollegen bot der Familienvater Hähnchen mit Reis und Tomaten an, gekocht von Lume Maliqi. Gerade in der Weihnachtszeit sei es ihm ein Anliegen zu helfen.

Standort ist eine Geldfrage

Die einzige Hürde galt es bei der Genehmigung für den Stand zu nehmen: Die Stadtverwaltung genehmigte einen Stand in der Fußgängerzone nur gegen Gebühr. Einen kostenlosen Stand durften die drei lediglich am leerstehenden Brigachkiosk aufschlagen.

Dort kommen, nach Angaben des Helfer-Trios, zu wenig Bedürftige vorbei. Kurz vor Dämmerung hätten sie deshalb begonnen, das übrig gebliebene Essen an vorbeikommende Passanten zu verschenken. Sonst wäre das Essen in die Tonne gewandert und ihre Mühe umsonst gewesen.