Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden Warum dieser alte Baumriese in den Villinger Ringanlagen gefällt wurde Immer wieder fallen große Bäume unter der Motorsäge: Am Villinger Klosterring muss ein besonders großes Exemplar weichen und wird in kleine Stücke zerteilt. Doch warum?

Ein Baumriese liegt gefällt und in Stücke zerteilt am Boden in den Villinger Ringanlagen. | Bild: Leonie Vaas