Mit einem Autokran wurde die historische Glocke aus Odersch, dem heutigen Oldrisov in Tschechien, vom 39 Meter hohen Glockenturm der Schwenninger St. Franziskuskirche heruntergehoben.

Zuvor musste laut Mitteilung des Pfarramts St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt ein Stück des Mauerwerks entfernt werden. 71 Jahre lang ist die Glocke in Schwenningen erklungen.

Seit April 1952 befand sich die Glocke in Schwenningen. Nun geht sie zurück nach Tschechien. | Bild: Beate Noll, Pfarramt St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt

Die im Jahr 1507 gegossene und 586 Kilogramm schwere Glocke wurde im Zweiten Weltkrieg, ebenso wie drei Glocken der St. Franziskuskirche, für Rüstungszwecke eingezogen. Während die Schwenninger Glocken sofort eingeschmolzen wurden, landete die Glocke aus Odersch auf einem Sammellager in Hamburg.

Glocken wurden zugeteilt

Da eine Rückgabe der Glocken aus den ehemals deutschen Ostgebieten politisch nicht möglich war, wurden diese ab 1950 Kirchengemeinden in Westdeutschland leihweise zugewiesen. So gelangte die Glocke aus Odersch im April 1952 nach Schwenningen.

Oldrisov erhält die Glocke zurück

Im Rahmen des Projekts „Friedensglocken für Europa“, das vom Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, als Teil der kirchlichen Friedensarbeit und zur Völkerverständigung initiiert wurde, erhält die Katholische Kirchengemeinde in Oldrisov ihre historische Glocke zurück. Sie wird dort in der Pfarrkirche Mariä Geburt Verwendung finden.

Festgottesdienst zur Glockenweihe

Als Ersatz bekommt die katholische Kirchengemeinde Schwenningen eine neue, von der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen gegossene Glocke. Am Sonntag, 24. September wird die neue Friedensglocke in einem Festgottesdienst um 15 Uhr von Weihbischof Thomas Maria Renz geweiht und die historische Glocke an eine 30-köpfige Delegation aus Oldrisov zurückgegeben.

Beide Glocken erklingen gemeinsam

Beide Glocken werden dann völkerverbindend an Holzgerüsten nebeneinander hängen und erklingen. Zum Patrozinium und 130. Jahrestag der Kirchweih der St. Franziskuskirche am 1. Oktober soll dann die Friedensglocke an Stelle der Glocke aus Odersch zu Friede und Versöhnung rufen.

Villingen-Schwenningen Jetzt hängen die Münsterglocken wieder an ihrem angestammten Platz im Nordturm Das könnte Sie auch interessieren

Zu einem Vortragsabend „Alles Wissenswerte über (unsere) Glocken“ lädt die katholische Kirchengemeinde Schwenningen am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr in das Gemeindehaus St. Franziskus, Erzberger Straße 11 ein.

Einblick in die Kulturgeschichte

Roman Schmid, Glockensachverständiger der Diözese Rottenburg-Stuttgart, erklärt Sinn und Zweck von Glocken, deren Bedeutung in der Liturgie und als Musikinstrument und gibt einen Einblick in die Kulturgeschichte, die Glockenherstellung und Technik. Außerdem wird die Glockengeschichte und das Geläute der St. Franziskuskirche in Bild und Ton vorgestellt.