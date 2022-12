Der Antrag, in der Doppelstadt einen Bildungsbürgermeister zu installieren, wurde von den Liberalen auf die Tagesordnung gebracht. FDP-Fraktionschef Frank Bonath sieht den Bereich Bildung in Villingen-Schwenningen deutlich unterbelichtet.

Das Thema Bildung, argumentiert er, sei eines der zentralen Themen dieser Stadt. Die Stadt benötige hier einen zusätzlichen „Treiber“, der die großen Anliegen mit Nachdruck voranbringe, begründete Bonath seinen Antrag. Es gehe hier nicht um kurzfristiges parteipolitisches Geplänkel, sondern um eine „strategische Entscheidung“ bei der langfristigen Aufstellung der Verwaltung.

Mehr Schwung für die Bildungspolitik gefordert

Kampf für die Dorfschule, hier drei Demonstrantinnen in Weilersbach im vergangenen Sommer. Braucht die Stadt nun einen Bildungsbürgermeister, um die vielen Probleme im Bereich Schulen und Kitas in den Griff zu bekommen? FDP und Grüne sind dafür. | Bild: Rüdiger Fein

Beim weiteren Ausbau der Schulen und Hochschulen kämen auf die Stadt in den nächsten große Herausforderungen zu. Der Oberbürgermeister sei bereits mit zahlreichen anderen Aufgaben belastet. Insofern mache es Sinn, zusätzliche „Managementkapazitäten“ in der Verwaltung aufzubauen. Andere Kommunen in der Größe von VS hätten oft zwei oder drei Beigeordnete, Villingen-Schwenningen mit Baubürgermeister Bührer nur einen. Hier gebe es Nachholbedarf. Um den nötigen Schwung in die Bildungspolitik zu bringen, sei es nötig, die Stelle eines per Wahl demokratisch legitimierten Beigeordneten der Stadt neu zu schaffen.

Allerdings stießen Bonath und die Liberalen bei der Vorberatung des Themas im Verwaltungsausschuss auf Widerstände. Ganz zuvorderst durch Oberbürgermeister Jürgen Roth. Dieser räumte zwar ein, dass der zwar sehr viel zu tun habe. Doch die von Bonath insinuierte Entlastung benötige er keineswegs, wehrte sich Roth gegen diesen Vorschlag. Vor allem der von Bonath erweckte Eindruck, dass die Entscheidungswege der Verwaltung zu langsam seien und zusätzliche Management-Kapazitäten benötigt würden, gingen dem Stadtoberhaupt gewaltig gegen den Strich.

Mehrere Fraktionen lehnten den FDP-Antrag ebenfalls ab. Klaus Martin (CDU), betonte, dass die Stadtverwaltung in der Spitze nach einem anderen System aufgestellt sei als viele andere Kommunen. In der VS-Verwaltung gebe es große Ämter mit starken Amtsleitern. Dies sei ein alternatives System zur Möglichkeit, mehrere Dezernate mit Beigeordneten zu installieren. Martin: „Dem Antrag, zum jetzigen Zeitpunkt mit einer neuen Beigeordneten-Stelle einzusteigen, wollen wir nicht zustimmen.“

„Mehr Indianer statt Häuptlinge“

Ähnlich argumentierten Siegfried Heinzmann (SPD) und Sybille Seemann (Freie Wähler). Seemann wies darauf hin, dass zusätzliche Personalkosten von über 400.000 Euro für einen neuen Bürgermeisterposten samt zusätzlichen Büromitarbeitern derzeit nicht in Frage komme. Benötigt würden bei der Stadt mehr Fachkräfte, aber nicht mehr Bürgermeister. „Mehr Indianer statt Häuptlinge“ forderte auch Olaf Barth (AfD).

„Große Reibungsverluste in der Verwaltung“

Einzig die Grünen unterstützten mit breiter Mehrheit den Antrag der Liberalen. „Wir sind der Meinung, dass in der Stadtverwaltung große Reibungsverluste vorhanden sind“, betonte Joachim von Mirbach. In den Diskussionen um die Zukunft der Dorfschulen und die notgedrungene Abgabe des Jugendamtes an den Landkreis habe die Verwaltung eine schlechte Figur abgegeben.

Joachim von Mirbach sieht erhebliche Reibungsverluste in der Stadtverwaltung. | Bild: SK

Doch am Ende der Ausschusssitzung wurde der FDP-Antrag mit elf gegen fünf Stimmen klar abgelehnt. Das letzte Worte sollte nun am Mittwoch der Gemeinderat sprechen.

Abstimmung auf März vertagt

Doch in diesem Falle kam es nicht mehr zur Abstimmung. Bonath hatte, vermutlich unter dem Eindruck der Abstimmung im Ausschuss, seinen Antrag vorläufig zurückgezogen. Allerding ist aufgeschoben nicht aufgehoben. Der Antrag soll nun in der Gemeinderatsitzung im März erneut auf die Tagesordnung kommen.