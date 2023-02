Nanu, wo ist denn das Wäldchen plötzlich hin? Fast über Nacht sind die Bäume auf der großen Verkehrsinsel an der Einfahrt zur Hammerhalde verschwunden. Anwohner sind überrascht – und entsetzt angesichts des jetzigen unschönen Anblicks.

Nur noch Dreck, Erde und Steine

Wo früher Dutzende Bäume standen, ist jetzt alles braun und kahl. Dreck, Erde, Steine. Nur noch die zahllose Baumstümpfe erinnern an das Wäldchen. Anfang vergangener Woche hat die Stadt in Abstimmung mit der Straßenmeisterei auf dem Verkehrsteiler an der Abfahrt von der Straße Richtung Pfaffenweiler alle Gehölze entfernen und das Holz schreddern lassen. Nach nicht einmal zwei Tagen war der kleine Wald am Rande der Hammerhalde Geschichte.

Nur noch Baumstümpfe erinnern an den kleinen Wald, der hier noch vor kurzem stand. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Das sieht einfach furchtbar aus“, ärgert sich Hammerhalden-Anwohner Ludwig Krümmel über die Blitzaktion. Zudem sei das dichte Grün auch ein Rückzugsort für Vögel und andere kleine Tiere gewesen, kritisiert er das Vorgehen.

Anwohnerin traut den Augen kaum

„Ganz schlimm“, sagt auch Inge Hase, die ebenfalls in dem Wohngebiet lebt. Sie habe ihren Augen kaum getraut, als sie dieser Tage plötzlich vor der neuen Freifläche stand.

Ohnehin werde in der gesamten Hammerhalde gerade sehr viel abgeholzt, klagt die Anwohnerin. Auch in ihrem Bekanntenkreis, so Inge Hase, regten sich viele darüber auf. „Da wird ein Kahlschlag getrieben, das ist unglaublich“, schimpft sie.

Immer mehr Äste und Bäume brechen

Die Stadtverwaltung nennt unterdessen die Verkehrssicherheit als Grund für die aktuelle Fällaktion. Eben diese sei nicht mehr gegeben gewesen. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Straßen habe man handeln müssen, erklärt Stadt-Pressesprecherin Madlen Falke.

Bei dem Wäldchen habe es sich hauptsächlich um einen zunehmend instabilen Pappel-Wuchs gehandelt. Zuletzt habe es immer mehr Ast- und Baumabbrüche gegeben, so Falke. Die Vegetation dort sei regelmäßig im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert von Fachleuten kontrolliert worden.

Auf der Fläche sollen die Pappeln wieder strauchartig austreiben. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nach sorgfältiger Abwägung, so Falke, habe sich entschieden, die Pappeln „auf den Stock zu setzen“. Dies bedeute, dass die Gehölze aus dem verbliebenen Wurzelstock wieder strauchartig austreiben können. Auf diese Weise könnten sie dauerhaft erhalten bleiben.

Stockausschlag Als Stockausschlag bezeichnet man bei Bäumen und Sträuchern Triebe, die nach dem Verlust der primären Sprossachse neu aus dem Stumpf (der dann „Stock“ genannt wird) austreiben. Die Fähigkeit zu dieser Regeneration haben laut Wikipedia die meisten Sträucher, aber auch Laubbaumarten wie Erle, Weide oder Pappel sowie wenige Nadelbaumarten (Eibe, Küstenmammutbaum, selten bei Tannen).

„Dies ist eine übliche Methode, um Gehölzbestände dauerhaft vital, verkehrssicher und vor allem nachhaltig zu erhalten“, bestätigt die Stadt-Sprecherin. Außerdem solle die Fläche in Zukunft mit geeigneten Pflanzen weiter ökologisch aufgewertet werden.